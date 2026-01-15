Fans Antwerp sakkeren, kussens worden afgenomen: plezier helemaal weg

Royal Antwerp FC heeft zijn nieuwe Tribune 2 onlangs geopend. Maar dat brengt voorlopig toch nog wel wat problemen met zich mee - met name op de onderste rijen. Daar kunnen een aantal supporters helemaal niets zien.

Sinds enkele weken kan er opnieuw vanop tribune 2 naar het voetbal gekeken worden in het Bosuilstadion in Deurne-Noord. Tegen Genk werd meteen met 3-0 gewonnen, maar niet elke supporter was even lyrisch.

Zitjes te laag gemonteerd bij Antwerp?

Zeker op de eerste rij van de zittribune was er veel frustratie. "We zijn niet tevreden met de plaatsen die de club ons heeft toegekend”, aldus een trouwe fan tegen Gazet van Antwerpen over de zitjes laag in tribune 2.

Die zijn te laag gemonteerd ten opzichte van het veiligheidshek. Drie metalen stangen belemmeren zo een normaal zicht op het veld. “Alleen als je op het puntje van je stoel stijf rechtop gaat zitten, kun je boven de bovenste stang uitkijken. Dat is niet vol te houden."

Oplossing met kussens kan ook niet

"We hebben een e-mail gestuurd naar de club met de vraag om de zitjes op de eerste rij 7 centimeter hoger te schroeven. Dat zou een wereld van verschil maken, maar er kwam geen antwoord op." Antwerp heeft laten weten niet te willen antwoorden op de vragen van de krant, maar gaat aan de slag met de feedback.



Ondertussen probeerden de fans andere oplossingen aan te dragen, zoals met zitkussens naar de match komen. Die zouden door de security echter worden afgenomen, omdat het een veiligheidsprobleem zou zijn.