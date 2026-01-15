"Ik ben nog niet weg": clubicoon Zulte Waregem viert 80e verjaardag

Een gelukkige verjaardag aan Roger 'Ceetje' Putman. De materiaalmeester van Zulte Waregem mocht 80 kaarsjes uitblazen. Versleten is hij nog niet en dus gaat hij ook de komende maanden en jaren door.

Een paar jaar geleden werd Roger 'Ceetje' Putman nog verkozen tot Clubfiguur 2022 van Stad Waregem. De materiaalman van Essevee is een graag gezien figuur bij de club en was uiteraard heel tevreden met de trofee die hij toen mocht ontvangen.

De man van de cornervlaggen bij Zulte Waregem

Deze onderscheiding wordt toegekend aan een nog actief clublid die binnen een vereniging als een voorbeeld van fair-play en clubliefde kan aanzien worden. Dit clublid moet minstens tien jaar lid zijn van de club.

Roger 'Ceetje' Putman zit ondertussen al aan veel meer jaren. Deze week mocht hij zijn verjaardag vieren, want Putman is ondertussen 80 jaar jong. Toch denkt hij nog lang niet aan stoppen bij Zulte Waregem, zo blijkt.

Roger Ceetje Putman viert 80e verjaardag

“Ik doe mijn werk van ’s morgens tot ’s avonds en zolang ik hier kan zijn, is dat geestig. Ik ben elke dag blij dat ik mag opstaan en naar de club kan komen", aldus Putman zelf in gesprek met Focus WTV naar aanleiding van zijn verjaardag.



Ook de spelers en coach Sven Vandenbroeck zijn blij met het werk dat Putman elke dag opnieuw levert. Ook onder meer oud-spelers als Davy De fauw, Sammy Bossut en Olivier Deschacht hebben hem in een filmpje gefeliciteerd. "Ik ben nog niet weg, ik ben nog niet weg", aldus nog Putman.