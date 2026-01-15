Wie fluit wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend? Ontdek het hier

De Jupiler Pro League gaat dit weekend weer van start. Hier is de lijst met scheidsrechters die zijn aangewezen voor de 21e speeldag van de reguliere fase. Wie fluit de wedstrijd van jouw favoriete club? Ontdek het hier.

De winterstop is voorbij. Na de kwartfinales van de Belgische beker deze week gaat de competitie dit weekend verder met speeldag 21 van de reguliere fase. Ontdek hieronder de lijst van de aangestelde scheidsrechters.

Simon Bourdeaud'hui mag de speeldag al op vrijdagavond openen met het duel tussen Club Brugge en La Louvière. Hij krijgt de nodige steun vanuit Tubeke van VAR Quentin Pirard bij de opener van 2026 wat betreft de Belgische competitie.

Lawrence Visser mag topper tussen Gent en Anderlecht fluiten

Lawrence Visser krijgt de topper tussen KAA Gent en RSC Anderlecht voor de kiezen. Donderdag staat nog Anderlecht - Gent op het programma, maar drie dagen later gaan we al naar de omgekeerde wedstrijd - of hoe snel het kan gaan in het voetbal.

Bram Van Driessche moet Union - Mechelen in goede banen leiden, een kans voor de Brusselaars om ook in de competitie te blijven meedingen helemaal bovenaan en voor Mechelen om de top-6 in handen te houden. Massimiliano Ledda sluit de speeldag af.

16/01/2026 - 20:45 | CLUB BRUGGE K.V. - RAAL LOUVIÈRE

Scheidsrechter: Simon Bourdeaud'hui
Assistent 1: Michele Seeldraeyers
Assistent 2: Jonas Van Dyck
Vierde official: Ruben Calluy
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Nicolas Maszowez
RO: Christophe Snoeck

17/01/2026 - 16:00 | S.V. ZULTE-WAREGEM - K.R.C. GENK

Scheidsrechter: Lothar D'Hondt
Assistent 1: Romain Devillers
Assistent 2: Nico Claes
Vierde official: Kevin Van Damme
VAR: Brent Staessens
AVAR: Ella De Vries
RO: Jerome Meys

17/01/2026 - 18:15 | K.V.C. WESTERLO - CERCLE BRUGGE K.S.V.

Scheidsrechter: Bert Put
Assistent 1: Gianni Seeldraeyers
Assistent 2: Lennert Jans
Vierde official: Matonga Simonini
VAR: Laurent Willems
AVAR: Melissa Lejaer
RO: Ermaild Mataj

17/01/2026 - 20:45 | R. UNION ST-GILLOISE - YELLOW RED K.V. MECHELEN

Scheidsrechter: Bram Van Driessche
Assistent 1: Kevin Monteny
Assistent 2: Quentin Lesceux
Vierde official: Jasper Vitse
VAR: Erik Lambrechts
AVAR: Jo De Weirdt
RO: Yenthe Boogaerts

18/01/2026 - 13:30 | K.A.A. GENT - R.S.C. ANDERLECHT

Scheidsrechter: Lawrence Visser
Assistent 1: Ruben Wyns
Assistent 2: Mathias Hillaert
Vierde official: Simon Bourdeaud'hui
VAR: Nathan Verboomen
AVAR: Koen Thijs
RO: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

18/01/2026 - 16:00 | F.C.V. DENDER E.H. - R. ANTWERP F.C.

Scheidsrechter: Michiel Allaerts
Assistent 1: Bryan Bijnens
Assistent 2: Ben Gonnissen
Vierde official: Lothar D'Hondt
VAR: Kevin Van Damme
AVAR: Thibaud Nijssen
RO: Jonas Timmermans

18/01/2026 - 18:30 | SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI - R. STANDARD DE LUIK

Scheidsrechter: Jasper Vergoote
Assistent 1: Michael Geerolf
Assistent 2: Martijn Tiesters
Vierde official: Bert Verbeke
VAR: Jan Boterberg
AVAR: Kevin Debeuckelaere
RO: Roel Bensch

18/01/2026 - 19:15 | K. ST.-TRUIDENSE V.V. - OUD-HEVERLEE LEUVEN

Scheidsrechter: Massimiliano Ledda
Assistent 1: Quentin Blaise
Assistent 2: Nicolas Maszowez
Vierde official: Bert Put
VAR: Nicolas Laforge
AVAR: Vito Di Vincenzo
RO: Alexander Braley

