Club Brugge krijgt eindelijk goed nieuws over bouw nieuw stadion en strijd met buurtbewoners

Club Brugge heeft een nieuwe stap gezet richting een nieuw stadion in Jan Breydel. De auditeur van de Raad van State adviseert de bezwaren van buurtbewoners tegen het project te verwerpen.

Binnen twee maanden volgt normaal een definitieve beslissing van de drie rechters. Voorzitter Bart Verhaeghe hoopt dat de bouw in 2026 kan starten, met een stadion voor ruim veertigduizend toeschouwers.

Buurtbewoners voeren al jaren protest en hebben twee beroepsprocedures lopen tegen de plannen. Ze vinden dat de effecten op mobiliteit onvoldoende onderzocht zijn en dat alles op maat van Club Brugge wordt aangepast.

De Raad van State verwierp de bezwaren van de buurtbewoners

Vrijdag werden de procedures behandeld in Brussel. De tegenstanders stonden tegenover Club, de stad Brugge, het Vlaamse Gewest én 191 buurtbewoners die het nieuwe stadion wél steunen.

De advocaat van Club benadrukte dat het protest grotendeels gebaseerd is op misverstanden en eerdere negatieve uitspraken. Ook de overheden stelden dat de klachten overdreven zijn.

Het advies van de auditeur is alvast een opsteker voor Club Brugge, maar de definitieve beslissing moet nog volgen. Verhaeghe blijft hoopvol dat zijn droom van een nieuw stadion in 2028-2029 werkelijkheid wordt.