Club Brugge krijgt eindelijk goed nieuws over bouw nieuw stadion en strijd met buurtbewoners

Club Brugge krijgt eindelijk goed nieuws over bouw nieuw stadion en strijd met buurtbewoners
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge heeft een nieuwe stap gezet richting een nieuw stadion in Jan Breydel. De auditeur van de Raad van State adviseert de bezwaren van buurtbewoners tegen het project te verwerpen.

Binnen twee maanden volgt normaal een definitieve beslissing van de drie rechters. Voorzitter Bart Verhaeghe hoopt dat de bouw in 2026 kan starten, met een stadion voor ruim veertigduizend toeschouwers.

Buurtbewoners voeren al jaren protest en hebben twee beroepsprocedures lopen tegen de plannen. Ze vinden dat de effecten op mobiliteit onvoldoende onderzocht zijn en dat alles op maat van Club Brugge wordt aangepast.

De Raad van State verwierp de bezwaren van de buurtbewoners

Vrijdag werden de procedures behandeld in Brussel. De tegenstanders stonden tegenover Club, de stad Brugge, het Vlaamse Gewest én 191 buurtbewoners die het nieuwe stadion wél steunen.

De advocaat van Club benadrukte dat het protest grotendeels gebaseerd is op misverstanden en eerdere negatieve uitspraken. Ook de overheden stelden dat de klachten overdreven zijn.

Lees ook... Meer dan een half miljoen euro... Club Brugge deelt enorm succes
Het advies van de auditeur is alvast een opsteker voor Club Brugge, maar de definitieve beslissing moet nog volgen. Verhaeghe blijft hoopvol dat zijn droom van een nieuw stadion in 2028-2029 werkelijkheid wordt.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
La Louvière

Meer nieuws

Meer dan een half miljoen euro... Club Brugge deelt enorm succes

Meer dan een half miljoen euro... Club Brugge deelt enorm succes

14:00
LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

10:15
"Positief om zo iemand in de kern te hebben": Milkon steekt loftrompet op over aanwinst

"Positief om zo iemand in de kern te hebben": Milkon steekt loftrompet op over aanwinst

15:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne - Surdez - Van Den Bosch

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne - Surdez - Van Den Bosch

14:51
Opvallende nieuwe naam in selectie Club Brugge, ook Jackers is weer van de partij

Opvallende nieuwe naam in selectie Club Brugge, ook Jackers is weer van de partij

08:40
Vreemde conclusie getrokken bij Club Brugge: "Nicky Hayen kon dat toch ook niet meer?"

Vreemde conclusie getrokken bij Club Brugge: "Nicky Hayen kon dat toch ook niet meer?"

08:00
15
OFFICIEEL: Nainggolan heeft transfer beet: "Uit respect voor de speler"

OFFICIEEL: Nainggolan heeft transfer beet: "Uit respect voor de speler"

14:51
Ex-Club Brugge-jeugdspeler: "Als kind was ik fan van Anderlecht, maar dat mag nu niet meer"

Ex-Club Brugge-jeugdspeler: "Als kind was ik fan van Anderlecht, maar dat mag nu niet meer"

13:00
1
Dit is het grote probleem van Club NXT in de Challenger Pro League

Dit is het grote probleem van Club NXT in de Challenger Pro League

11:40
Dit zijn de speeldata voor de halve finales van de Croky Cup, ook enkele matchen verplaatst

Dit zijn de speeldata voor de halve finales van de Croky Cup, ook enkele matchen verplaatst

13:26
2
Thomas Matton zegt waar het op staat nu Rik De Mil heel wat spelers van Jong Gent inpikte

Thomas Matton zegt waar het op staat nu Rik De Mil heel wat spelers van Jong Gent inpikte

13:15
Anderlecht rekent dit seizoen op strafschoppen (en Thorgan Hazard)

Anderlecht rekent dit seizoen op strafschoppen (en Thorgan Hazard)

13:00
5
Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord

Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord

12:00
4
Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan

Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan

11:20
6
Dante Vanzeir legt alles op tafel over zijn transfer naar Cercle Brugge

Dante Vanzeir legt alles op tafel over zijn transfer naar Cercle Brugge

10:15
4
Anderlecht beloont jeugdproduct met megacontract: alles is rond

Anderlecht beloont jeugdproduct met megacontract: alles is rond

11:00
AC Milan afgewimpeld: Genk haalt slag thuis en verlengt tot 2030

AC Milan afgewimpeld: Genk haalt slag thuis en verlengt tot 2030

10:18
BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

10:30
Rode Duivel kan door gebrek aan speeltijd in de Serie A terecht komen

Rode Duivel kan door gebrek aan speeltijd in de Serie A terecht komen

10:00
Hugo Broos zegt wat nieuwe Zuid-Afrikaanse spits van Beerschot kan betekenen

Hugo Broos zegt wat nieuwe Zuid-Afrikaanse spits van Beerschot kan betekenen

09:45
1
Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen" Reactie

Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen"

09:15
2
Thibaut Courtois boos: "Het is een schande!"

Thibaut Courtois boos: "Het is een schande!"

09:30
2
KAA Gent is ervan verlost en recupereert nog volledige transfersom

KAA Gent is ervan verlost en recupereert nog volledige transfersom

09:00
1
Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond

Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond

07:40
17
Anthony Van den Borre nog eens met Anderlecht-sjaal: ex-speler nam afscheid van icoon

Anthony Van den Borre nog eens met Anderlecht-sjaal: ex-speler nam afscheid van icoon

08:20
Serie A klopt aan: levert jeugdproduct Zulte Waregem en Club Brugge miljoenen op voor Standard?

Serie A klopt aan: levert jeugdproduct Zulte Waregem en Club Brugge miljoenen op voor Standard?

06:30
2
Versnelling hoger: inkomend én uitgaand transfergeweld voor Club Brugge

Versnelling hoger: inkomend én uitgaand transfergeweld voor Club Brugge

06:00
Besnik Hasi is het absoluut niet eens met Rik De Mil en laat dat ook duidelijk weten Reactie

Besnik Hasi is het absoluut niet eens met Rik De Mil en laat dat ook duidelijk weten

07:00
17
Anderlecht doet weer heel grote verandering waar weer veel rond te doen zal zijn

Anderlecht doet weer heel grote verandering waar weer veel rond te doen zal zijn

07:20
3
Rik De Mil absoluut niet blij met arbitrage na bekeruitschakeling: "Rood en een penalty voor ons" Reactie

Rik De Mil absoluut niet blij met arbitrage na bekeruitschakeling: "Rood en een penalty voor ons"

23:31
13
Jonge Rode Duivel in de belangstelling van Real Madrid én Barcelona

Jonge Rode Duivel in de belangstelling van Real Madrid én Barcelona

23:00
Flauw Anderlecht gaat dankzij strafschop tegen nog veel flauwer Gent naar halve finale beker

Flauw Anderlecht gaat dankzij strafschop tegen nog veel flauwer Gent naar halve finale beker

22:35
DONE DEAL: Opnieuw kassa kassa voor KVC Westerlo

DONE DEAL: Opnieuw kassa kassa voor KVC Westerlo

22:00
Hein Vanhaezebrouck gaat helemaal uit zijn plaat over fase in #ANDGNT: "Dit kan absoluut niet"

Hein Vanhaezebrouck gaat helemaal uit zijn plaat over fase in #ANDGNT: "Dit kan absoluut niet"

22:30
15
De nieuwe Tzolis? 'Club Brugge wil met miljoenen toeslaan voor nieuwe spits'

De nieuwe Tzolis? 'Club Brugge wil met miljoenen toeslaan voor nieuwe spits'

19:40
7
"Ik ben nog niet weg": clubicoon Zulte Waregem viert 80e verjaardag

"Ik ben nog niet weg": clubicoon Zulte Waregem viert 80e verjaardag

21:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 20:45 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan FCBalto FCBalto over Vreemde conclusie getrokken bij Club Brugge: "Nicky Hayen kon dat toch ook niet meer?" FCBalto FCBalto over Club Brugge krijgt eindelijk goed nieuws over bouw nieuw stadion en strijd met buurtbewoners Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond FCBalto FCBalto over Club Brugge - La Louvière: - Don Bozhinov Don Bozhinov over Besnik Hasi is het absoluut niet eens met Rik De Mil en laat dat ook duidelijk weten Zoeloe Zoeloe over Rik De Mil absoluut niet blij met arbitrage na bekeruitschakeling: "Rood en een penalty voor ons" Johnnie Walker Johnnie Walker over Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over KAA Gent is ervan verlost en recupereert nog volledige transfersom Johnnie Walker Johnnie Walker over Anderlecht rekent dit seizoen op strafschoppen (en Thorgan Hazard) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved