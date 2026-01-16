Meer dan een half miljoen euro... Club Brugge deelt enorm succes

Club Brugge heeft tijdens zijn jaarlijkse Charity Night een recordbedrag ingezameld voor het goede doel. Het evenement, georganiseerd ten voordele van de Club Brugge Foundation, bracht donderdagavond maar liefst 503.958 euro op.

De focus van Club Brugge lag donderdagavond volledig op het goede doel na de pijnlijke uitschakeling in de beker door Charleroi.

De veiling vond plaats in het Brugse BMCC op het Beursplein en telde enkele honderden gasten. Sponsors, VIP’s en andere genodigden konden er samen met spelers, trainers en clubiconen van blauw-zwart genieten van de avond.

Club Brugge haalde meer dan een half miljoen op voor het goede doel

Vorig jaar bracht de Charity Night nog zo’n 450.000 euro op, waardoor het bedrag van dit jaar een nieuw record betekent voor de club.

Veilingmeester Leo Van der Elst leidde de biedingen in goede banen, terwijl muzikant Admiral Freebee zorgde voor een sfeervolle muzikale noot.

Een van de blikvangers van de veiling was een VIP-experience bij Real Madrid in het Estadio Bernabéu. De reis voor vier personen bracht 13.000 euro op en illustreerde het succes van de avond.



