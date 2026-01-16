"Positief om zo iemand in de kern te hebben": Milkon steekt loftrompet op over aanwinst

Hayk Milkon blikte terug op de bekeruitschakeling. Al beseft hij heel goed dat het daar niet is dat Dender moet toeslaan.

Analyse van de wedstrijd

Milkon stelde dat zijn ploeg niet bracht wat hij verwachtte. “We hebben niet het niveau gehaald waarvan ik mijn ploeg in staat acht”, klinkt het in Het Laatste Nieuws Hij verwees naar een korte fase van controle, waarna de organisatie wegviel en de ruimtes te groot werden.

Volgens hem werd de wedstrijd al voor rust uit handen gegeven door twee tegentreffers. Hij benadrukte dat de afstanden tussen de linies te groot waren en dat de duels te makkelijk verloren gingen. Ook in balbezit ontbrak het aan samenhang, waardoor tweede ballen telkens bij de tegenstander belandden.

Tweede helft en gemiste kansen

Na de pauze probeerde hij via wissels meer intensiteit te brengen. “In de tweede helft hebben we getracht voor wat meer energie en dynamiek te zorgen met de inbreng van spelers die vaak als titularis hebben gespeeld dit seizoen.” Er waren volgens hem wel momenten, maar de precisie ontbrak.

In het slotkwartier wilde hij de bal vaker voorin krijgen, maar dat lukte onvoldoende. “We hebben wat te veel willen breien en dat geeft me een wrange nasmaak.” Hij gaf aan dat Union niet de ploeg is die men absoluut moet kloppen, al vond hij dat er meer inzat.

Focus op Antwerp FC

Milkon wees erop dat het duel van zondag belangrijker is, omdat het behoud voorrang krijgt. Hij stelde dat zijn team meer geloof had moeten tonen om een echte wedstrijd te maken van het bekerduel.





Ferraro en Dietsch ontbraken door blessures. Door de blessurelast bij de doelmannen werd Gallon aangetrokken. “Het is positief om er zo iemand in de kern bij te hebben”, besloot Milkon. Hij noemde diens ervaring en uitstraling een meerwaarde voor de groep.