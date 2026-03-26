Nu zijn we toch héél zeker? La Gazzetta dello Sport bevestigt dat Internazionale de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic licht

Nu zijn we toch héél zeker? La Gazzetta dello Sport bevestigt dat Internazionale de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic licht
Internazionale FC gaat Aleksandar Stankovic terug naar Milan halen. Daar bestaat geen twijfel meer over. Club Brugge maakt een héél grote winst. Al is dat niet de teneur in het Jan Breydelstadion.

La Gazzetta dello Sport bevestigt het gerucht. Aleksandar Stankovic draagt volgend seizoen opnieuw het shirt van Internazionale FC. De Italiaanse topclub licht de terugkoopoptie.

Club Brugge betaalde afgelopen zomer 9,5 miljoen om de 20-jarige Serviër naar Het Venetië van het Noorden te halen. Inter kan Stankovic - en dat gaan ze dus doen - terughalen voor 23 miljoen euro.

Meteen basisplaats in Milaan

Het geloof in Stankovic in Milaan is héél groot. Meer zelfs: Chivu (clubicoon én coach van Inter, nvdr.) voorziet voor volgend seizoen zelfs een basisplaats bij de Italiaanse topclub voor het jeugdproduct.

De speler stak de voorbije maanden nooit onder stoelen of banken dat het zijn bedoeling is om door de grote poort terug te keren bij Inter. Al zal hij zelf nooit hebben verwacht dat het zo snel moet gaan.

Winst of... potentieel verlies?

Maar wat moet Club Brugge hiervan denken? De West-Vlamingen maken op amper één seizoen tijd een winst van 13,5 miljoen euro op Stankovic. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde nu al op 25 miljoen euro…

