'Anderlecht speelt het ontzettend hard voor mogelijke vertrekker'

De toekomst van Moussa Ndiaye blijft onzeker. De verdediger van Anderlecht wordt gelinkt aan een permanente transfer naar Schalke 04, maar de voorwaarden voor een definitieve overstap blijken bijzonder complex.

Schalke zoekt naar opties

Volgens BILD is een permanente overgang naar Schalke 04 moeilijk haalbaar. De Duitse club huurt Ndiaye zonder aankoopoptie, waardoor een langere samenwerking enkel bespreekbaar met een stevige transfersom.

Ndiaye ligt nog tot 2028 vast in Brussel. Zijn marktwaarde wordt momenteel op drie miljoen euro geschat volgens Transfermarkt. Anderlecht zou bovendien duidelijk hebben gemaakt dat een vertrek enkel bespreekbaar is tegen een stevig bedrag.

Binnen de club leeft de overtuiging dat de jonge verdediger nog groeipotentieel heeft. De sportieve staf ziet hem niet zomaar vertrekken, zeker niet in een periode waarin de kern breed moet blijven.

Situatie bij Schalke 04

De transfer zou ook afhangen van wat Schalke 04 doet. Pas mocht Schalke promoveren, dan kan het dossier opnieuw worden geopend, maar de voorwaarden blijven zwaar.



Zonder promotie lijkt een verlengd verblijf in Duitsland uitgesloten. Voor Ndiaye zelf blijft het afwachten welke richting de gesprekken uitgaan zodra het seizoen is afgelopen.