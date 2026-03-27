Luc Nilis onthult wie zijn beste ploegmaat ooit was én wat zijn mooiste goal was

Luc Nilis blikt met veel warmte terug op zijn periode bij PSV, waar hij samenspeelde met niemand minder dan Ronaldo. Voor de voormalige Anderlecht-spits is er dan ook geen twijfel wie zijn beste ploegmaat ooit was.

“Zonder twijfel Ronaldo. De échte Ronaldo", vertelt hij bij HLN. Nilis bewaart alleen maar goede herinneringen aan de Braziliaanse superster. “We hebben twee jaar samengespeeld en vonden elkaar vanaf de eerste training blindelings. Hij is ook gewoon een schitterende kerel.” De band tussen beide aanvallers ging verder dan het veld. “We gingen vaak samen eten en op stap.”

Ook sportief klikte het meteen. “Onze eerste competitiewedstrijd bij Vitesse wonnen we met 2-4. Ik scoorde twee keer, Ronaldo ook twee keer, telkens op assist van de ander.”

Dat hakje tegen Utrecht was Nilis zijn mooiste goal

Het respect was bovendien wederzijds. “Ronaldo heeft ooit gezegd dat ik de beste speler ben met wie hij ooit heeft samengespeeld. Daar ben ik trots op”, aldus Nilis, die nog steeds contact heeft met zijn voormalige ploegmaat.

Naast die herinneringen kijkt Nilis ook met plezier terug naar zijn eigen carrière. “Soms zoek ik mijn goals nog eens op YouTube, ja”, geeft hij toe. Eén doelpunt springt er voor hem duidelijk uit.



“Dat hakje tegen Utrecht is mijn mooiste goal ooit”, klinkt het. “Alles gebeurde op intuïtie. Ik zag dat er geen tijd meer was en besliste in een fractie van een seconde om met de hak af te werken. Als ik eerlijk ben: dat was geniaal.”