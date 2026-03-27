'Tweede Duitse club zet Tresoldi helemaal bovenaan verlanglijstje'

De belangstelling voor Nicolo Tresoldi neemt verder toe. Na eerdere signalen uit Dortmund richt nu ook Bayer Leverkusen zijn pijlen op de spits van Club Brugge.

Leverkusen als hoofdoptie voor Tresoldi

Leverkusen heeft Tresoldi bovenaan de lijst gezet voor de komende transferperiode. Dat meldt Fussballdaten op zijn website. De club volgt hem al maanden en ziet in hem een profiel dat past binnen de huidige aanvallende structuur.

Ook Borussia Dortmund houdt de ontwikkeling van de aanvaller nauwlettend in de gaten. De club stuurde meerdere keren scouts naar wedstrijden van Club Brugge, vooral tijdens Europese duels. De technische staf waardeert zijn balvastheid en zijn manier van bewegen tussen de linies.

Club Brugge versterkt onderhandelingspositie

Club Brugge ziet Tresoldi momenteel als een sleutelspeler, maar doorverkoop met winst blijft uiteraard ook centraal staan. Door de toenemende interesse van meerdere topclubs stijgt de waarde van de speler.

De gesprekken zouden pas starten in een vork van 20 tot 25 miljoen euro. De komende maanden worden bepalend voor de toekomst van de jonge spits.



Leverkusen lijkt klaar om door te drukken, maar ook uit Italië is er de nodige interesse. Het dossier belooft een van de opvallende transferverhalen van de zomer te worden.