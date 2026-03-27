Vanhoutte bekent dat Belgische topclub hem wou vooraleer hij naar Nice vertrok

Sinds het begin van dit seizoen speelt Charles Vanhoutte bij OCG Nice. Hij maakte de overstap van Union SG, maar blijkbaar wou ook Anderlecht hem binnenhalen.

Vanhoutte trok naar OGC Nice

Charles Vanhoutte vertrok bij Union SG omdat hij er alles gewonnen had wat er te winnen viel, zo vertelt hij in een interview met Het Nieuwsblad.

Naast OGC Nice waren er nog enkele andere opties. “Verschillende clubs hebben geïnformeerd. Zo was er belangstelling van een Griekse topclub, ik kon naar de MLS in Amerika…”

Ook interesse van RSC Anderlecht

En ook Anderlecht zou interesse hebben gehad. “Er is contact geweest, maar het buitenland had mijn voorkeur. De piste Anderlecht is nooit concreet geworden”, is hij heel erg eerlijk.

Voor een sterkhouder bij een landskampioen had er best wat meer interesse mogen zijn. “Blijkbaar ben ik geen sexy voetballer”, lacht hij. Al komt dat niet door wat hij presteerde.

Ploegen hebben duidelijke voorkeuren op de transfermarkt. “Clubs gaan dezer dagen in eerste instantie op zoek naar jonge spelers, op wie ze nog een grote meerwaarde kunnen verdienen. Ik ben me ervan bewust dat ik niet helemaal in dat plaatje pas”, besluit hij.