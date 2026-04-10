Terug na zotte taferelen ... en nu geblesseerd: het blijft maar duren

Het is een nieuwe tegenvaller die Vincent Euvrard vrijdag op de persconferentie moest bevestigen, iets meer dan 24 uur voor de komst van Westerlo in het kader van de tweede speeldag van de Europe Play-offs.

Net terug uit Kinshasa ... en nu geblesseerd

Net terug uit Kinshasa, waar hij de WK-kwalificatie van de Democratische Republiek Congo vierde, liep Matthieu Epolo op de academie tijdens een training een handblessure op. Hij zal daardoor niet inzetbaar zijn.

"Het gaat om een kleine vingerblessure, opgelopen bij het vangen van een bal tijdens een van zijn eerste trainingen na zijn terugkeer. Het is niet al te erg, maar hij zal voor deze wedstrijd niet beschikbaar zijn en zou midden volgende week terug moeten zijn."

Kleine blessure voor Epolo, Fossey en Assengue volgende week verwacht

Verder zijn er geen extra blessuregevallen te melden, en er is zelfs goed nieuws: deze thuismatch tegen Westerlo komt voor hen nog net te vroeg, maar Marlon Fossey en Steeven Assengue staan dicht bij hun terugkeer en trainen al gedeeltelijk mee met de groep. Ze zouden bij de selectie kunnen zitten voor de verplaatsing naar Charleroi.



Vincent Euvrard moet het ook stellen zonder Teddy Teuma, die nog enkele weken out is, en zonder Ibrahim Karamoko, voor wie de medische staf een week rust heeft voorgeschreven wegens beginnende pubalgie. De Fransman zou eveneens moeten terugkeren voor de verplaatsing naar Charleroi.