Analyse Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven?

Een tweestrijd om de titel, twee (of drie) voor de zevende plaats, en twee voor het behoud. Waar is de spanning gebleven die de play-offs moesten opleveren?

Met de competitiviteit van een mini-competitie met de zes beste ploegen van het seizoen was "spanning tot het einde" de voorbije vijftien jaar een van de belangrijkste argumenten pro Play-Offs. Maar is dat dit seizoen wel echt zo, terwijl we volgend jaar weer naar een klassiek systeem zouden terugkeren... voor we het opnieuw veranderen?

De klassieke fase had op haar beurt alle verwachtingen ingelost. Een strijd om de zevende plaats waarbij lange tijd bijna de helft van de teams betrokken was, een gevecht om de laatste vier plekken te vermijden (waar Leuven maar nipt aan ontsnapte), en spanning op zowat alle niveaus tot en met speeldag 30.

En wat met deze Play-Offs? Na twee speeldagen heeft iedereen al door dat het opnieuw een duel om de titel wordt, tussen Union Saint-Gilloise en Club Brugge. Zij tellen nu al respectievelijk tien en negen punten voorsprong op hun dichtste achtervolger, STVV.

In de Europe Play-Offs hebben twee ploegen (Antwerp en Leuven) hun kansen op de zevende plaats nu al weggegeven. Wellicht krijgt dat volgend weekend een vervolg, wanneer de verliezer van de Waalse clash tussen Charleroi en Standard ook achterop dreigt te raken.

Dan blijven er enkel nog Westerlo en Genk in de race voor de barrage, en misschien Standard als het wint op Mambourg. Voor de Zebra's geldt: bij winst komen ze enkel naast de Rouches, wat de twee leiders net extra ademruimte zou geven.

En in de play-downs dan? RAAL La Louvière is erg slecht gestart, in tegenstelling tot Dender, maar tussen beide ploegen gaapt nog altijd een kloof van negen punten. Ondertussen staat Zulte Waregem mathematisch al buiten bereik, en Cercle Brugge zal dat binnenkort ook zijn.

De extra spanning die de Play-Offs zouden moeten opleveren? Dat mag dit seizoen gerust met een korrel zout genomen worden. De titelstrijd zou waarschijnlijk met of zonder Play-Offs tussen twee ploegen zijn uitgevochten, de strijd om Europa had in één klassieke competitie zelfs meer pit kunnen krijgen, en Dender zou in beide systemen laatste staan. Dit wordt duidelijk niet de editie die de verdedigers van deze hervorming de meeste munitie geeft.

Anderlecht, Union SG en Club Brugge, maar ook Essevee, Cercle en OH Leuven leveren sterren van het weekend af Analyse

11:40
Marc Degryse stelt zich vragen over speler van Union: "Ik wil hem eens zien uitblinken"

20:20
15:30
20:00
18:00
19:10
19:20
Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale

14:10
Anderlecht heeft er een betrouwbare optie bij: "Zonder hem had de match er anders uitgezien"

14:00
17:00
'Bayern München gaat vol voor tweevoudige kampioen uit de Jupiler Pro League'

19:40
16:00
19:00
11:20
"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

10:00
Belgische trainer flink in de clinch met scheidsrechter: hij moest zelfs tegengehouden worden

17:20
19:05
13:30
"Voor mij waren er in onze generatie Ronaldo, Messi en Neymar, met daarachter Eden Hazard"

18:20
Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

09:00
Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

08:40
🎥 "Fucking wanker!" - Rode Duivel heeft er schitterend antwoord op

17:40
12:00
15:00
Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge

07:40
Eden Hazard geeft wereldster raad: "Je moet realistisch zijn en toegeven dat het voorbij is"

16:30
Primeur voor Union: "Natuurlijk hebben we het erover gehad in de kleedkamer"

06:30
06:00
AA Gent-spelers weten waar het misliep op Anderlecht: "Pijnlijk" en "Ik snap de supporters" Reactie

23:30
Rode Duivel ziet optie van 46 (!) miljoen gelicht, maar... club wil zo snel mogelijk van hem af

12:40
🎥 Ook in Mechelen vierden ze Wout van Aert op het grote scherm

22:45
Rik De Mil wil Gent-supporters op iets wijzen nadat ze spelers hard aanpakten: "Dat moet lang geleden zijn" Reactie

22:00
Felice Mazzu geeft uitleg over keeperskwestie bij OHL: "We hebben met beiden een gesprek gehad"

22:30
21:31
Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

08:00
Vreselijke tragedie: 20-jarige voetballer door het hoofd geschoten na overval op spelersbus

13:00

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven?
