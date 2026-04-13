Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven?

Een tweestrijd om de titel, twee (of drie) voor de zevende plaats, en twee voor het behoud. Waar is de spanning gebleven die de play-offs moesten opleveren?

Met de competitiviteit van een mini-competitie met de zes beste ploegen van het seizoen was "spanning tot het einde" de voorbije vijftien jaar een van de belangrijkste argumenten pro Play-Offs. Maar is dat dit seizoen wel echt zo, terwijl we volgend jaar weer naar een klassiek systeem zouden terugkeren... voor we het opnieuw veranderen?

De klassieke fase had op haar beurt alle verwachtingen ingelost. Een strijd om de zevende plaats waarbij lange tijd bijna de helft van de teams betrokken was, een gevecht om de laatste vier plekken te vermijden (waar Leuven maar nipt aan ontsnapte), en spanning op zowat alle niveaus tot en met speeldag 30.

En wat met deze Play-Offs? Na twee speeldagen heeft iedereen al door dat het opnieuw een duel om de titel wordt, tussen Union Saint-Gilloise en Club Brugge. Zij tellen nu al respectievelijk tien en negen punten voorsprong op hun dichtste achtervolger, STVV.

Waar is de fameuze Play-Off-spanning gebleven?

In de Europe Play-Offs hebben twee ploegen (Antwerp en Leuven) hun kansen op de zevende plaats nu al weggegeven. Wellicht krijgt dat volgend weekend een vervolg, wanneer de verliezer van de Waalse clash tussen Charleroi en Standard ook achterop dreigt te raken.

Dan blijven er enkel nog Westerlo en Genk in de race voor de barrage, en misschien Standard als het wint op Mambourg. Voor de Zebra's geldt: bij winst komen ze enkel naast de Rouches, wat de twee leiders net extra ademruimte zou geven.



En in de play-downs dan? RAAL La Louvière is erg slecht gestart, in tegenstelling tot Dender, maar tussen beide ploegen gaapt nog altijd een kloof van negen punten. Ondertussen staat Zulte Waregem mathematisch al buiten bereik, en Cercle Brugge zal dat binnenkort ook zijn.

De extra spanning die de Play-Offs zouden moeten opleveren? Dat mag dit seizoen gerust met een korrel zout genomen worden. De titelstrijd zou waarschijnlijk met of zonder Play-Offs tussen twee ploegen zijn uitgevochten, de strijd om Europa had in één klassieke competitie zelfs meer pit kunnen krijgen, en Dender zou in beide systemen laatste staan. Dit wordt duidelijk niet de editie die de verdedigers van deze hervorming de meeste munitie geeft.