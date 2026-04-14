Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld

Nathan De Cat is minstens een maand buiten strijd. Een heel slecht moment voor Anderlecht om de 17-jarige middenvelder te moeten missen. Er is intussen al veel geschreven over wie hem zou moeten vervangen, maar voor de technische staf wordt het nog een dilemma.

Jérémy Taravel en zijn assistenten hebben de analyse al gemaakt. En eigenlijk is Yari Verschaeren voor hen de ideale man om De Cat zijn plaats in te nemen als 'nummer 10'. Naar die positie was hij immers al een tijdje geschoven met twee controlerende middenvelders - Llansana en Saliba - achter hem.

Verschaeren doet het al weken heel goed op training

Verschaeren komt eigenlijk al een hele tijd in aanmerking voor meer minuten, want op training maakt hij een heel goeie indruk. Maar er speelt bij de 24-jarige Neerpede-boy natuurlijk meer mee. Zijn contractsituatie meer bepaald...

Verschaeren weigerde zijn contract te verlengen en stapt deze zomer gratis de deur uit. Dat heeft toch wel voor enige frustratie gezorgd bij de bazen, want Verschaeren is op dit moment nog altijd één van de grootverdieners van de club.

Nu goed, in principe zou Taravel daar geen rekening mee moeten houden, maar uiteraard is één van zijn opdrachten ook al om te bouwen naar volgend seizoen toe. Stel dat Mario Stroeykens bijvoorbeeld weer niet weggeraakt, moet hij ook aan de bak komen.

Stroeykens levert wel nog een transfersom op

En Stroeykens kan wel nog een transfersom opleveren, dus mag hij gerust in de vitrine gezet worden. Maar qua profiel op 'de tien' zou Verschaeren op dit moment een streepje voor hebben gezien hij meer creativiteit heeft en meer overzicht.





Een echte vervanger voor De Cat is er eigenlijk niet. De Cat heeft kwaliteiten die niemand anders in de kern heeft, gekoppeld aan ook nog eens een fysieke présence. Dat laatste heeft Verschaeren niet. Stroeykens staat dan weer steviger op zijn voeten, maar is op zoek naar zijn beste vorm.

Het is ook een mogelijkheid om Hazard terug te trekken en Cvetkovic in de spits te zetten, maar op Club Brugge werd al duidelijk dat zoiets faliekant kan aflopen. Het wordt voor Taravel dus wikken en wegen, maar dat het uitvallen van zijn toptalent een zware klap is, mag duidelijk zijn.