Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld

Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
Nathan De Cat is minstens een maand buiten strijd. Een heel slecht moment voor Anderlecht om de 17-jarige middenvelder te moeten missen. Er is intussen al veel geschreven over wie hem zou moeten vervangen, maar voor de technische staf wordt het nog een dilemma.

Jérémy Taravel en zijn assistenten hebben de analyse al gemaakt. En eigenlijk is Yari Verschaeren voor hen de ideale man om De Cat zijn plaats in te nemen als 'nummer 10'. Naar die positie was hij immers al een tijdje geschoven met twee controlerende middenvelders - Llansana en Saliba - achter hem.

Verschaeren doet het al weken heel goed op training

Verschaeren komt eigenlijk al een hele tijd in aanmerking voor meer minuten, want op training maakt hij een heel goeie indruk. Maar er speelt bij de 24-jarige Neerpede-boy natuurlijk meer mee. Zijn contractsituatie meer bepaald...

Verschaeren weigerde zijn contract te verlengen en stapt deze zomer gratis de deur uit. Dat heeft toch wel voor enige frustratie gezorgd bij de bazen, want Verschaeren is op dit moment nog altijd één van de grootverdieners van de club.

Nu goed, in principe zou Taravel daar geen rekening mee moeten houden, maar uiteraard is één van zijn opdrachten ook al om te bouwen naar volgend seizoen toe. Stel dat Mario Stroeykens bijvoorbeeld weer niet weggeraakt, moet hij ook aan de bak komen.

Stroeykens levert wel nog een transfersom op

En Stroeykens kan wel nog een transfersom opleveren, dus mag hij gerust in de vitrine gezet worden. Maar qua profiel op 'de tien' zou Verschaeren op dit moment een streepje voor hebben gezien hij meer creativiteit heeft en meer overzicht. 

Een echte vervanger voor De Cat is er eigenlijk niet. De Cat heeft kwaliteiten die niemand anders in de kern heeft, gekoppeld aan ook nog eens een fysieke présence. Dat laatste heeft Verschaeren niet. Stroeykens staat dan weer steviger op zijn voeten, maar is op zoek naar zijn beste vorm.

Het is ook een mogelijkheid om Hazard terug te trekken en Cvetkovic in de spits te zetten, maar op Club Brugge werd al duidelijk dat zoiets faliekant kan aflopen. Het wordt voor Taravel dus wikken en wegen, maar dat het uitvallen van zijn toptalent een zware klap is, mag duidelijk zijn.

Zou hij al spijt hebben? Ex-OHL-coach Oscar Garcia is "zeer ontevreden" over Kasper Dolberg bij Ajax

Opvallende anekdote over Dries Mertens en masseur: luxueus cadeau geweigerd

Was dit de voorbode van het vertrek van Wouter Vrancken bij STVV?

🎥 Senne Lammens zwaar aangepakt door zijn eigen kapitein (en niet omwille van de tegengoals)

Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel

Slecht nieuws voor Rode Duivels: Napoli heeft harde beslissing over Romelu Lukaku genomen

Olivier Deschacht luidt de alarmbel bij Anderlecht: "Dat is een probleem"

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest geeft inkijk in zijn woelige jeugd: "Zelfs een moord gezien"

Overtreding die Tottenham-speler maanden in de ziekenboeg doet belanden: "Dom en schandalig"

Straffe kost! De speech van Ivan Leko die de ommekeer tegen STVV inluidde

Vanhaezebrouck geeft Ivan Leko gelijk, maar... "De afrekening die volgde, vond ik raar"

'Anderlecht ontrolt groot plan om Nathan De Cat fit te krijgen voor bekerfinale'

Waarom Standard ondanks rode kaart toch op sterkhouder kan rekenen komend weekend

Stoppen of niet? Jelle Vossen spreekt over het einde van zijn carrière

'Ploegmaat van Tielemans en Onana ontketent transferoorlog tussen Chelsea en Man United'

Peter Vandenbempt ziet "belangrijke opsteker" voor Club Brugge richting clash met Union

OHL klopt zich op de borst: "We waren bij momenten zelfs beter dan Genk"

Zoon van voormalige speler van Club Brugge en Lokeren droomt groots na debuut

Marc Degryse stelt zich vragen over speler van Union: "Ik wil hem eens zien uitblinken"

Jelle Vossen stomverbaasd bij Zulte Waregem: "Dát maakt het eens zo zuur"

Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

Grote vrees van Ivan Leko is uitgekomen: toch nog een hiaat in de spelerskern van Club Brugge

Dender-middenvelder met wake-upcall voor ploegmaats: "Dat moeten we in de komende weken absoluut vermijden"

'Bayern München gaat vol voor tweevoudige kampioen uit de Jupiler Pro League'

Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt"

Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven?

Eden Hazard veegt vergelijking met KDB van tafel: "Een totaal andere speler"

Voormalig Antwerp-speler Tjaronn Chery haalt keihard uit: "Als je zo wil winnen..."

Opgepast Club Brugge! Het wapen van Union is in vorm: "Ik had het mijn oma beloofd"

"Voor mij waren er in onze generatie Ronaldo, Messi en Neymar, met daarachter Eden Hazard"

Analist neemt ook Ivan Leko op de korrel: "Zijn uitleg klopt gewoon niet"

Belgische trainer flink in de clinch met scheidsrechter: hij moest zelfs tegengehouden worden

🎥 "Fucking wanker!" - Rode Duivel heeft er schitterend antwoord op

Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale

Anderlecht heeft er een betrouwbare optie bij: "Zonder hem had de match er anders uitgezien"

Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

