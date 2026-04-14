Hein Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Als je die kern bekijkt ..."

Hein Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Als je die kern bekijkt ..."
RSC Anderlecht deed een geweldige zaak op speeldag 2 in de Champions' Play-offs. Het won zelf van KAA Gent en zag bovendien STVV en Mechelen verliezen. Het hoogst haalbare lijkt zo nog altijd mogelijk.

RSC Anderlecht is nu op en over Mechelen en Gent gesprongen en telt 25 punten op de vierde plaats. De kloof met STVV op plaats drie is zelfs maar vier punten meer. En dus lijkt er de komende acht speeldagen nog wel wat mogelijk. 

Dat gaan ze wel zonder De Cat moeten doen, die vier tot zes weken out is en dus klaargestoomd zal moeten worden als hij de bekerfinale zelfs nog wil halen. Hein Vanhaezebrouck blijft echter kritisch over zijn ex-club.

De indruk die Taravel op hem maakt? Wisselend, zoals van alle assistenten mag verwacht worden. De nieuwe T1 van paars-wit is misschien (nog) geen echte hoofdcoach. En ook op andere gebieden is hij streng voor Anderlecht.

"Anderlecht was niet klaar voor Gent, onderging het spel, kwam veel tekort in energie en intensiteit. Na 75 minuten zag je de Anderlecht-fans bij die 0-1 al denken: gaan we al voor de grote massa weg? Dat ze nog winnen, was onverhoopt", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.


"De bekerfinale halen was onverhoopt, maar voor de rest is het dezelfde soep. Na die 2-2 op Club Brugge dachten ze: wauw. Maar die match hadden ze evengoed kunnen verliezen. Te veel mensen oordelen puur en alleen op basis van de score. Hoe er altijd maar geprobeerd wordt om van Anderlecht een titelkandidaat te maken, dat gaat er bij mij echt niet in. Als je die kern bekijkt..."

25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk'

25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk'

15:30
1
Terug naar een BeNe-Liga? 'Nederland werd al gepolst'

15:00
Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld

11:40
1
Discussie binnen Anderlecht over 2 spelers, maar weeral... de taak van de sportief directeur (die er niet is)

13:28
Dilemma voor Anderlecht: verkopen voor tien miljoen euro (of meer), of eindelijk een kans geven?

12:40
Voortbestaan Belgische profclub wordt in de volgende dagen beslist (en het ziet er niet goed uit)

14:40
Miljoenentransfer op komst? 'Club Brugge heeft verdediger op het oog, maar die gaat wat kosten'

14:20
1
📷 "Ons kleine meisje, gestuurd door onze jongen vanuit de hemel": pakkende boodschap van Casper Nielsen

14:00
Door Anderlecht uitgeleende topaankoop heeft al geen zin meer om terug te keren

12:20
🎥 De grinta van Vetlesen, de klasse-actie van Vanaken voor Diakhon: aftermovie Club Brugge vertelt heel veel

13:00
Zou hij al spijt hebben? Ex-OHL-coach Oscar Garcia is "zeer ontevreden" over Kasper Dolberg bij Ajax

11:00
8
Topclub wil deal rond Stankovic gebruiken om nog tweede dossier bij Club Brugge af te werken

12:00
2
Was dit de voorbode van het vertrek van Wouter Vrancken bij STVV?

10:30
9
Opvallende anekdote over Dries Mertens en masseur: luxueus cadeau geweigerd

11:20
🎥 Senne Lammens zwaar aangepakt door zijn eigen kapitein (en niet omwille van de tegengoals)

10:00
3
Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel

08:40
14
Slecht nieuws voor Rode Duivels: Napoli heeft harde beslissing over Romelu Lukaku genomen

09:30
8
Olivier Deschacht luidt de alarmbel bij Anderlecht: "Dat is een probleem"

22:30
1
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest geeft inkijk in zijn woelige jeugd: "Zelfs een moord gezien"

08:20
1
Overtreding die Tottenham-speler maanden in de ziekenboeg doet belanden: "Dom en schandalig"

09:00
1
Straffe kost! De speech van Ivan Leko die de ommekeer tegen STVV inluidde

08:00
Vanhaezebrouck geeft Ivan Leko gelijk, maar... "De afrekening die volgde, vond ik raar"

07:20
1
'Anderlecht ontrolt groot plan om Nathan De Cat fit te krijgen voor bekerfinale'

23:00
15
Waarom Standard ondanks rode kaart toch op sterkhouder kan rekenen komend weekend

07:40
3
Stoppen of niet? Jelle Vossen spreekt over het einde van zijn carrière

07:00
2
'Ploegmaat van Tielemans en Onana ontketent transferoorlog tussen Chelsea en Man United'

06:30
1
Peter Vandenbempt ziet "belangrijke opsteker" voor Club Brugge richting clash met Union

21:40
OHL klopt zich op de borst: "We waren bij momenten zelfs beter dan Genk"

22:00
Zoon van voormalige speler van Club Brugge en Lokeren droomt groots na debuut

21:20
1
Marc Degryse stelt zich vragen over speler van Union: "Ik wil hem eens zien uitblinken"

20:20
10
Jelle Vossen stomverbaasd bij Zulte Waregem: "Dát maakt het eens zo zuur"

21:00
2
Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

16:00
2
Grote vrees van Ivan Leko is uitgekomen: toch nog een hiaat in de spelerskern van Club Brugge

19:10
Dender-middenvelder met wake-upcall voor ploegmaats: "Dat moeten we in de komende weken absoluut vermijden"

20:00
'Bayern München gaat vol voor tweevoudige kampioen uit de Jupiler Pro League'

19:40
Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt"

19:20
Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

