Hein Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Als je die kern bekijkt ..."

RSC Anderlecht deed een geweldige zaak op speeldag 2 in de Champions' Play-offs. Het won zelf van KAA Gent en zag bovendien STVV en Mechelen verliezen. Het hoogst haalbare lijkt zo nog altijd mogelijk.

RSC Anderlecht is nu op en over Mechelen en Gent gesprongen en telt 25 punten op de vierde plaats. De kloof met STVV op plaats drie is zelfs maar vier punten meer. En dus lijkt er de komende acht speeldagen nog wel wat mogelijk.

Nog werk aan de winkel voor Anderlecht

Dat gaan ze wel zonder De Cat moeten doen, die vier tot zes weken out is en dus klaargestoomd zal moeten worden als hij de bekerfinale zelfs nog wil halen. Hein Vanhaezebrouck blijft echter kritisch over zijn ex-club.

De indruk die Taravel op hem maakt? Wisselend, zoals van alle assistenten mag verwacht worden. De nieuwe T1 van paars-wit is misschien (nog) geen echte hoofdcoach. En ook op andere gebieden is hij streng voor Anderlecht.

De kern van Anderlecht simpelweg te weinig?

"Anderlecht was niet klaar voor Gent, onderging het spel, kwam veel tekort in energie en intensiteit. Na 75 minuten zag je de Anderlecht-fans bij die 0-1 al denken: gaan we al voor de grote massa weg? Dat ze nog winnen, was onverhoopt", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.



"De bekerfinale halen was onverhoopt, maar voor de rest is het dezelfde soep. Na die 2-2 op Club Brugge dachten ze: wauw. Maar die match hadden ze evengoed kunnen verliezen. Te veel mensen oordelen puur en alleen op basis van de score. Hoe er altijd maar geprobeerd wordt om van Anderlecht een titelkandidaat te maken, dat gaat er bij mij echt niet in. Als je die kern bekijkt..."