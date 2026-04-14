Straffe kost! De speech van Ivan Leko die de ommekeer tegen STVV inluidde

Club Brugge heeft op het veld van STVV een belangrijke driepunter gepakt in de Champions' Play-Offs, maar de overwinning kwam er niet zonder slag of stoot. Vooral voor rust liep het helemaal niet zoals gepland voor Blauw-Zwart.

Na een veelbelovende start van de play-offs tegen Anderlecht leek Club klaar om door te trekken op zijn elan, maar daar was op Stayen weinig van te merken. De thuisploeg nam het initiatief en voetbalde scherper, terwijl Club bijzonder slordig en onzeker voor de dag kwam.

Het contrast met de tweede helft kon moeilijk groter zijn. Plots stond er een ploeg die wel duels won en meer dreiging ontwikkelde. Met dank aan onder meer Hugo Vetlesen, die een beslissende rol speelde met een doelpunt en een afgedwongen strafschop.

Bang van STVV?

De ommekeer kwam er echter niet vanzelf. Tijdens de rust greep coach Ivan Leko stevig in, zo blijkt uit beelden die de club zelf naar buiten bracht. De trainer spaarde zijn spelers allerminst en maakte duidelijk dat het niveau omhoog moest.

“Zo speel je niet om kampioen te worden. Zo gaat het niet”, klonk het scherp in de kleedkamer. Leko ging nog een stap verder en stelde zijn groep op de proef: “Van wie zijn we bang? Van STVV? Kom op en neem je f*cking speler op. Houd je niet in en neem verantwoordelijkheid.”

De boodschap kwam aan. Club Brugge toonde na rust een ander gezicht en trok de wedstrijd alsnog over de streep. De donderspeech van Leko lijkt daarmee zijn effect niet gemist te hebben, al zal het geleverde spel voor de pauze ongetwijfeld nog stof tot nadenken geven.