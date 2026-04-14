Topclub wil deal rond Stankovic gebruiken om nog tweede dossier bij Club Brugge af te werken

Inter kijkt nadrukkelijk naar Club Brugge in zijn zoektocht naar defensieve versterking. Daarbij zou de mogelijke deal rond Aleksandar Stankovic een sleutelrol kunnen spelen om ook een tweede dossier los te weken.

De naam die bovenaan het lijstje prijkt in Milaan is die van Joel Ordonez. De jonge centrale verdediger past perfect binnen de plannen van Inter om de kern te verjongen en tegelijk extra fysieke présence aan de achterhoede toe te voegen, klinkt het in Italië.

Ordonez, amper 20 jaar en opgeleid bij Independiente del Valle, kende de voorbije seizoenen een steile opmars in Brugge. Dit seizoen bevestigde hij zijn doorbraak met sterke prestaties in zowel de competitie als de Champions League.

Zijn profiel spreekt voor zich: bijna 1m90 groot, fysiek dominant en ook offensief niet ongevaarlijk met enkele doelpunten achter zijn naam. Geen verrassing dus dat meerdere Europese topclubs hem intussen nauwgezet volgen.

Ordonez wordt mogelijk de duurste uitgaande transfer ooit van Club Brugge

Toch wordt het geen eenvoudige operatie voor Inter. Club Brugge zit stevig in het zadel en wees in de winter nog een bod van zo’n 30 miljoen euro af. Intussen ligt de vraagprijs zelfs nog hoger.

Blauw-Zwart mikt vandaag op een bedrag tussen de 35 en 40 miljoen euro, wat van Ordonez een van de duurste uitgaande transfers uit de clubgeschiedenis zou maken. Een serieuze investering dus voor Inter, dat de concurrentie wil aftroeven.





De hoop in Milaan is dat de gesprekken rond Stankovic de deur kunnen openen. De goede relaties tussen beide clubs zouden als hefboom kunnen dienen, al blijft Club voorlopig bijzonder terughoudend terwijl de interesse in Ordonez alleen maar blijft toenemen.