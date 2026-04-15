Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

Club Brugge beseft dat het aankomende zomer wel eens héél heet zou kunnen worden op de transfermarkt. Joel Ordonez, Kyriani Sabbe, Raphaël Onyedika, Joaquin Seys, Aleksandar Stankovic, Nicolo Tresoldi, Christos Tzolis, Romeo Vermant, Carlos Forbs, ... Er is veel interesse.

Christos Tzolis is helemaal terug van uiteraard nooit weggeweest. De winger van Club Brugge speelt de pannen van het dak en is in de Champions' Play-offs meteen van grote waarde geweest voor blauw-zwart. In zijn laatste tien wedstrijden voor Club Brugge?

Cijfers Tzolis weergaloos bij Club Brugge

Aan zijn cijfers zal het niet liggen. Als Club Brugge dit seizoen de titel pakt, dan mag het daar zeker Christos Tzolis uitgebreid voor bedanken. De Griek maakt week in, week uit indruk en is ook prima aan de play-offs begonnen.

Aan ploegen die hem in huis willen halen dan ook geen enkel gebrek. Atlético Madrid, Crystal Palace, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Napoli, Roma, Sporting CP, AS Roma, Galatasaray, Bayern München, ...

Absolute jackpot op komst voor Club Brugge?

Het lijstje is eindeloos en ook de prijs zal navenant zijn, want Club Brugge wil de jackpot vangen voor zijn goudhaantje. Veertig miljoen euro lijkt een minimum, mogelijk wordt er nog hoger gemikt. Tzolis zelf lijkt klaar voor de overstap.



Dat beseft ook Hayk Milkon, die vorig seizoen nog met hem samenwerkte als assistent bij Club Brugge. "Als je zo belangrijk bent voor de beste Belgische club van de afgelopen jaren, dan ben je klaar voor een mooie stap hogerop. Hij kan in elke competitie belangrijk zijn", klinkt het in Het Nieuwsblad.