Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge beseft dat het aankomende zomer wel eens héél heet zou kunnen worden op de transfermarkt. Joel Ordonez, Kyriani Sabbe, Raphaël Onyedika, Joaquin Seys, Aleksandar Stankovic, Nicolo Tresoldi, Christos Tzolis, Romeo Vermant, Carlos Forbs, ... Er is veel interesse.

Christos Tzolis is helemaal terug van uiteraard nooit weggeweest. De winger van Club Brugge speelt de pannen van het dak en is in de Champions' Play-offs meteen van grote waarde geweest voor blauw-zwart. In zijn laatste tien wedstrijden voor Club Brugge?

Cijfers Tzolis weergaloos bij Club Brugge

Aan zijn cijfers zal het niet liggen. Als Club Brugge dit seizoen de titel pakt, dan mag het daar zeker Christos Tzolis uitgebreid voor bedanken. De Griek maakt week in, week uit indruk en is ook prima aan de play-offs begonnen.

Aan ploegen die hem in huis willen halen dan ook geen enkel gebrek. Atlético Madrid, Crystal Palace, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Napoli, Roma, Sporting CP, AS Roma, Galatasaray, Bayern München, ...

Absolute jackpot op komst voor Club Brugge?

Het lijstje is eindeloos en ook de prijs zal navenant zijn, want Club Brugge wil de jackpot vangen voor zijn goudhaantje. Veertig miljoen euro lijkt een minimum, mogelijk wordt er nog hoger gemikt. Tzolis zelf lijkt klaar voor de overstap.


Dat beseft ook Hayk Milkon, die vorig seizoen nog met hem samenwerkte als assistent bij Club Brugge. "Als je zo belangrijk bent voor de beste Belgische club van de afgelopen jaren, dan ben je klaar voor een mooie stap hogerop. Hij kan in elke competitie belangrijk zijn", klinkt het in Het Nieuwsblad.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Club Brugge
Hayk Milkon
Christos Tzolis

🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

11:00
Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

10:30
5
Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

07:20
10:00
09:30
1
09:00
11
08:00
3
08:20
07:00
3
07:40
13
06:30
22:30
9
23:00
7
21:40
1
22:00
21:20
1
18:20
2
21:00
18:40
4
20:20
19:40
1
20:00
17:00
6
17:40
19:20
1
19:00
1
18:02
18:02
1
16:30
13:00
17:20
12:00
11
14:00
14:20
3
16:00
15:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Demogorgon Demogorgon over Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026 Wesl Wesl over Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op' The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge' ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend Stigo12 Stigo12 over Mist Bruggeling het WK? "Als hij zijn niveau had door kunnen trekken ..." JaKu JaKu over Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge" JaKu JaKu over Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk' JaKu JaKu over Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay JaKu JaKu over Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved