Supporters Club Brugge maken speler af na nederlaag en wijzen ook naar Leko ... en Verhaeghe

Union SG won de topper van Club Brugge met 2-1. Met dank aan een knap collectief doelpunt van de Brusselaars, afgemaakt door invaller Besfort Zeneli. De supporters van Club Brugge zagen het meteen met lede ogen aan. En er was ook meteen de nodige kritiek.

Club Brugge verloor een belangrijk duel op bezoek bij Union SG, ondanks een vroege voorsprong in het Dudenpark. Het was Besfort Zeneli die tien minuten voor tijd voor de verlossende 2-1 zorgde en de kloof tussen Union SG en Club Brugge op vier punten bracht.

Bjorn Meijer krijgt veel kritiek

Bij dat doelpunt viel - net als bij de rest van de wedstrijd - op dat het aan de linkerkant met Meijer niet al te vlotjes verliep. Door de blessure van Sabbe moest Ivan Leko puzzelen, maar niemand was onder de indruk van Meijer.

En zo zijn er bij Club Brugge plots drie gebeten honden onder de supporters, die zich roeren op X onder meer. Er is Bjorn Meijer, die geen goede verdedigende wedstrijd speelde. En er is ook Ivan Leko, die niet ingreep.

Ook Ivan Leko en Bart Verhaeghe de gebeten hond

Bovendien is er ook nog kritiek op Bart Verhaeghe, die een paar maanden geleden had beloofd dat de supporters een ander Club Brugge zouden zien na Nieuwjaar. Alleen kwamen de verwachte versterkingen er niet.

En daardoor zit blauw-zwart nu wel op een berg geld, maar misschien ontbreekt het op bepaalde plaatsen wel aan een extra optie voor als er blessures zijn - waar de Bruggelingen nu mee kampen. Een bloemlezing van de gekste tweets.



We verdienen niet beter bende tammekloten. Meijer wil ik op geen veld meer zien staan. #USGCLU — Dimi VC (@DimiVC) April 19, 2026

Volledig op het conto van Leko. Ziet toch ook dat Meyer niet meer kan! #USGCLU — De Grande Guy (@DeGrandeGuy) April 19, 2026

Bedankt @ClubBrugge … echt nen dikke merci … daar gaat onze tweede ster !!!! 😡😡😡 #USGCLU — Frederik Goussaert (@FrederikGous) April 19, 2026

Mag Leko op zijn conto schrijven. Al de hele wedstrijd langs links gepakt worden, en niet ingrijpen. Titel is weg, en niet meer dan verdiend. #usgclu — Thomas Pierrart (@ThomasPierrart) April 19, 2026

Dank u wel bestuur om te titel te vergooien. Veel geld hebben en er niets mee doen. #usgclu — JERRY (@jverhaegen) April 19, 2026

Weg titel voor @ClubBrugge ! We hadden met de winterstop geen versterking nodig hé Madou en Rigaux ? Wordt nog knokken voor plaats 3, let op m´n woorden ! #USGCLU — Delbrowski (@Delbrowski) April 19, 2026