Ivan Leko - die knoop moet doorhakken - ziet één mankement bij Club Brugge dat hen nog dwars kan zitten

Voor Club Brugge beginnen zaterdagavond de weken van de absolute waarheid in de titelstrijd. Tegen Sint-Truidense wil blauw-zwart absoluut geen puntenverlies lijden, want met nog vier wedstrijden te gaan telt enkel winst in de jacht op een twintigste landstitel.

Ivan Leko beseft dat zijn ploeg alles nog in eigen handen heeft, maar waarschuwt tegelijk voor overdreven vertrouwen. “Dit is een nieuwe situatie voor ons als leider”, vertelde Leko vrijdag op zijn persconferentie. “Het is leuk, en het is ook al lang geleden dat we nog in deze positie zaten. Natuurlijk kijk je graag naar het klassement zoals het er nu uitziet, maar uiteindelijk telt maar één ding: op 24 mei bovenaan staan.”

Het moeilijkste is bovenaan blijven

Volgens de trainer wordt het nu vooral zaak om de druk van koploper te kunnen dragen. “Het moeilijkste in voetbal is bovenaan blijven”, klonk het duidelijk. “Een paar weken geleden was iedereen ons al aan het afschrijven en leek het alsof we dood waren. Nu mogen we zeker niet denken dat we er al zijn.”

Toch geniet Leko van de huidige situatie. “Ik hou ervan dat wij als leider de controle hebben”, zei hij. “Het is simpel: win je vier wedstrijden, dan ben je kampioen. Maar zodra je denkt dat het ook aan 95 procent kan of je laat ergens een steek vallen, dan kan het momentum meteen weer omslaan.”

Mignolet of Van den Heuvel?

Naast de titelstrijd blijft ook de keeperskwestie voor discussie zorgen in Brugge. Nordin Jackers is nog niet voldoende hersteld van zijn hersenschudding, terwijl Simon Mignolet deze week opnieuw volledig meetrainde. Tegelijk maakte jonge doelman Dani Van den Heuvel een sterke indruk in de vorige wedstrijd tegen RSC Anderlecht.

“Dani heeft het goed gedaan op Anderlecht”, gaf Leko toe. “Dat maakt het geen makkelijke beslissing. Maar uiteindelijk moet ik doen wat het beste is voor het team. En de spelers moeten de keuzes die ik maak respecteren.”



Daarnaast moet Club Brugge het tegen STVV ook stellen zonder Hugo Vetlesen, die geschorst is. Een belangrijke afwezigheid volgens Leko. “Vetlesen heeft veel bijgedragen aan deze ploeg”, benadrukte hij. Onyedika komt in de ploeg en Stankovic gaat opschuiven. “Stanko is een echte soldaat”, aldus Leko. “Je kan hem overal neerzetten. Hij heeft het defensief uitstekend gedaan, maar kan ook offensief belangrijk zijn met goals en assists.”

Niet veel ervaring

Hoewel Club Brugge traditioneel ervaring heeft in de play-offs, ziet Leko toch een relatief jonge spelersgroep. “Veel jongens hebben misschien al play-offs gespeeld, maar ik zie vooral spelers van 2003, 2004 en 2005”, zei hij. “Ze spelen met enthousiasme, maar ervaring ontbreekt soms nog.”

Leko wil dan ook geen afwachtend voetbal zien in deze slotfase van het seizoen. “Dit team is niet gebouwd om op controle te spelen”, besloot hij. “Deze ploeg moet all-in gaan. Dat is volgens mij de beste manier om wedstrijden te winnen.”