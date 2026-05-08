STVV speelt Europees voetbal: Wolke Janssens zegt welke tegenstander hij zeker wil

Na een ijzersterk seizoen mag STVV zich opmaken voor Europees voetbal. Voor clubman Wolke Janssens wordt het een bekroning van tien jaar trouw aan de Kanaries. De verdediger verlengde onlangs zijn contract en droomt intussen luidop van Europese affiches.

Sterk seizoen levert Europese beloning op

Waar STVV vorig seizoen nog tot het einde moest knokken om het behoud veilig te stellen, staat de club er twaalf maanden later helemaal anders voor. De Truienaars draaien bovenaan mee en zijn zeker van een Europees ticket. Dat succes zorgt voor euforie binnen de spelersgroep én bij de supporters.

Voor Wolke Janssens voelt die ommekeer bijzonder aan. De 31-jarige verdediger maakte de moeilijke periodes van dichtbij mee, maar beleeft nu misschien wel het mooiste hoofdstuk uit zijn carrière bij STVV. Hij gaf toe dat hij nooit had verwacht zo snel Europees voetbal te mogen spelen met de club waar hij al tien jaar actief is.

Volgens Janssens is het succes geen toeval. De coach drukte duidelijk zijn stempel op de ploeg, maar ook het beleid van STVV krijgt lof. Ondanks verschillende uitgaande transfers slaagt de club er volgens hem telkens opnieuw in om een competitieve kern samen te stellen zonder financiële risico’s te nemen.

Van degradatiezorgen naar Europese droom

Het contrast met vorig seizoen kan nauwelijks groter zijn. Toen vocht STVV wekenlang tegen degradatie en eindigde het uiteindelijk net boven de onderste plaatsen. Nu leeft de club in een compleet andere sfeer.

Binnen de spelersgroep overheerst het geloof dat deze prestatie het resultaat is van jaren werk. De automatismen zitten goed, de groep is hecht en de club straalt meer stabiliteit uit dan ooit tevoren. Dat vertaalt zich ook op het veld, waar STVV dit seizoen geregeld indruk maakte tegen de traditionele topclubs.



Voor Janssens maakt dat Europese ticket alles extra speciaal. Hij groeide de voorbije jaren uit tot een vaste waarde en een van de gezichten van de club. Supporters appreciëren vooral zijn mentaliteit en trouw aan STVV, iets wat in het moderne voetbal steeds zeldzamer wordt.

Contractverlenging tot 2028

Alsof het sportieve succes nog niet genoeg was, zette Janssens vorige week ook zijn handtekening onder een nieuw contract tot 2028. Daarmee bevestigen speler en club het wederzijdse vertrouwen.

De verdediger gaf toe dat er even onzekerheid was omdat zijn vorige overeenkomst afliep. Toch bleken de onderhandelingen snel afgerond. Volgens hem toont dat aan hoeveel waardering er langs beide kanten bestaat.

Met een verblijf tot 2028 zou Janssens zich nog nadrukkelijker in de geschiedenisboeken van STVV kunnen spelen. Als hij zijn contract uitdoet, komt hij in de buurt van clubiconen die jarenlang het shirt van de Kanaries verdedigden. Bovendien voelt hij zich fysiek nog uitstekend en sluit hij niet uit dat er na dit contract nog extra jaren volgen.

Liverpool bovenaan het verlanglijstje

Nu Europees voetbal definitief vastligt, gaat het in de kleedkamer steeds vaker over mogelijke tegenstanders. De spelers dromen van affiches tegen grote namen uit het Europese voetbal.

Voor Janssens springt één club er duidelijk uit: Liverpool FC. Een duel tegen de Engelse traditieclub zou voor hem een absoluut hoogtepunt zijn, zo vertelt hij aan Het Belang van Limburg. Toch kijkt hij ook uit naar andere avonturen. Verplaatsingen naar landen als Kroatië, Turkije of zelfs Kazachstan spreken tot de verbeelding, als is dat laatste natuurlijk niet de gedroomde verplaatsing.