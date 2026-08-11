Live. Transfernieuws 11/8

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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Standard geeft duidelijk signaal met reeks grote beslissingen rond jonge spelers

Standard blijft stevig bouwen aan de toekomst van SL16 FC. Met een reeks contractverlengingen en enkele jongeren die al mochten proeven van de A-kern, krijgt de beloftenploeg steeds meer vorm. De Rouches hopen zo op een rustiger seizoen voor hun U23. (Lees meer)

Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG

Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG

Zion Suzuki staat voor een absolute toptransfer. Paris Saint-Germain heeft in principe een akkoord bereikt met Parma over de komst van de 23-jarige Japanse doelman. Het totale pakket zou ongeveer 35 miljoen euro bedragen. (Lees meer)

Club Brugge kan nog vaste invaller verliezen: interesse van Schotse topclub

Club Brugge kan nog vaste invaller verliezen: interesse van Schotse topclub

Hugo Siquet heeft zich bij Club Brugge de voorbije maanden in de kijker gespeeld toen hij zijn kans kreeg. De Belgische rechtsachter lijkt dat nu ook over de landsgrenzen heen te doen, want vanuit Schotland komt er concrete belangstelling voor de verdediger. (Lees meer)

Nicky Hayen wil bij OH Leuven gaan shoppen: bod op sterkhouder verwacht

Nicky Hayen wil bij OH Leuven gaan shoppen: bod op sterkhouder verwacht

Tobe Leysen lijkt steeds dichter bij een vertrek bij OH Leuven te staan. De doelman staat nadrukkelijk in de belangstelling van Burnley, waar Nicky Hayen momenteel aan het roer staat. De Engelse club heeft inmiddels contact opgenomen met Leuven en lijkt snel met een eerste bod te komen. (Lees meer)

Nog een Rode Duivel die gaat verhuizen: RB Leipzig duwt door, maar moet maar liefst 50 miljoen ophoesten

Nog een Rode Duivel die gaat verhuizen: RB Leipzig duwt door, maar moet maar liefst 50 miljoen ophoesten

RB Leipzig heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe Belgische international. De Duitse topclub toont concrete interesse in Diego Moreira, die momenteel uitkomt voor het Franse Racing Strasbourg. Volgens Franse bronnen behoort de 22-jarige flankaanvaller tot de belangrijkste transferdoelwitten. (Lees meer)

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