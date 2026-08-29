Derde nederlaag op rij voor RSCA Futures: Sibierski op de bank, broer van Debast maakt debuut

De RSCA Futures blijven met lege handen achter. Anderlecht verloor zaterdagmiddag op eigen veld met 0-1 van Beerschot, ondanks het feit dat de bezoekers een volledige tweede helft met tien man moesten afwerken. Het was al de derde nederlaag in evenveel wedstrijden voor de beloften, waardoor stilaan ook vragen rijzen over de positie van trainer Jelle Coen.

Beerschot kwam op voorsprong en kreeg vervolgens een stevige domper te verwerken toen Dennis Gyamfi met rood naar de kant werd gestuurd. De bezoekers moesten daardoor de volledige tweede helft met tien verder. Toch slaagde Anderlecht er niet in om de numerieke meerderheid uit te buiten en bleef de 0-1 op het bord staan.

Komt positie van Jelle Coen onder druk te staan?

Opvallend was opnieuw de aanwezigheid van Antoine Sibierski op de bank. De sportief directeur van Anderlecht volgt de Futures duidelijk van dichtbij en zat, net als eerder bij de A-ploeg, mee bij de technische staf. Dat is bij de beloften niet altijd het geval. Zijn aanwezigheid kan dan ook gezien worden als een signaal dat de club de prestaties van de Futures nauwlettend opvolgt.

Met drie nederlagen uit drie wedstrijden is het logisch dat de positie van Coen stilaan een gespreksonderwerp wordt. Anderlecht verwacht van zijn beloftenploeg niet alleen ontwikkeling van jonge spelers, maar wil uiteraard ook competitief zijn. Zeker wanneer de resultaten uitblijven, zal de sportieve leiding moeten evalueren of de huidige aanpak voldoende rendement oplevert.

Foket opnieuw kapitein, Debast maakt debuut

Ook Thomas Foket was opnieuw van de partij. De ervaren rechtsachter, die geen toekomst meer lijkt te hebben bij de A-ploeg, droeg net als tegen Patro Eisden de aanvoerdersband. Het lijkt steeds waarschijnlijker dat Anderlecht hem, zolang er geen transferoplossing komt, als één van de toegelaten oudere spelers bij de Futures zal inzetten.

Enzo Sternal, die nadrukkelijk aan een transfer wordt gelinkt, begon eveneens aan de wedstrijd. Zijn basisplaats toont dat hij voorlopig nog gewoon deel uitmaakt van de sportieve plannen.





Voor Milan Debast werd het dan weer een bijzonder moment. De 16-jarige verdediger, de jongere broer van Zeno Debast, mocht voor het eerst bij de wedstrijdselectie zitten. Hij begon op de bank, maar kreeg uiteindelijk ook zijn eerste minuten bij de Futures.

De nederlaag tegen Beerschot maakt de situatie bij Anderlecht er ondertussen niet eenvoudiger op. Drie wedstrijden, drie nederlagen: de komende weken zullen duidelijk moeten maken of Coen het vertrouwen van de club behoudt of dat de sportieve leiding ingrijpt.