Pocognoli haalt oude bekende van Rode Duivels naar Schotland

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 3 reacties
Pocognoli haalt oude bekende van Rode Duivels naar Schotland
Foto: © photonews
Word fan van Union SG! 356

Na zijn vertrek bij AS Monaco hoefde Sébastien Pocognoli niet lang te wachten op een nieuwe uitdaging. De voormalige kampioenenmaker van Union werd onlangs door de Schotse voetbalbond aangesteld als de nieuwe bondscoach. Een mooie uitdaging voor onze landgenoot.

Lorenz Lomme

Pocognoli haalt oude bekende van Rode Duivels naar Schotland

Sébastian Pocognoli werd onlangs voorgesteld als de nieuwe bondscoach van Schotland. Hij volgde Steve Clarke op, die vertrok na het teleurstellende WK van de Schotten.

De Schotse voetbalbond maakte dinsdag bekend hoe de technische staff van Pocognoli eruit zal zien.  Alan Irvine, Luke Benstead en Cameron Campbell worden de drie assistenten. Chris Woods blijft aan als keeperstrainer. 

De naam die u het bekendst in de oren zal klinken is die van Benstead. De 37-jarige Engelsman was van 2018 tot 2025 als assistent aan de slag bij de Rode Duivels. HIj werkte er samen met Roberto Martínez en Domenico Tedesco.

Daarvoor had hij ook als T2 bij Zulte Waregem gewerkt. Benstead komt over van het Turkse Başakşehir, waar hij eveneens de functie van assistent bekleedde.

Lorenz Lomme

OFFICIEEL: Pocognoli heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

De Schotse bond maakt het nieuws bekend op zijn website. Pocognoli ondertekent een contract voor twee jaar en zal Schotland leiden tijdens de komende Nations League-campagne.

Pocognoli kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. "Samen met mijn technische staf zal ik er alles aan doen om de Schotse fans een team te geven waar ze trots op kunnen zijn en voort te bouwen op het succes dat mijn voorganger al heeft behaald."

Pocognoli volgt Steve Clarke op. Die vertrok na het ontgoochelende WK van de Schotten. Pocognoli moet The Tartan Army nu nieuw leven inblazen.

 

Na zijn vertrek bij AS Monaco hoeft Sébastien Pocognoli mogelijk niet lang te wachten op een nieuwe uitdaging. De voormalige kampioenenmaker van Union is in beeld voor een prestigieuze job bij een nationale ploeg en lijkt daar momenteel de beste papieren te hebben.

Sébastien Pocognoli staat dicht bij een opvallende nieuwe uitdaging. De 39-jarige Belg is de topkandidaat om bondscoach van Schotland te worden en zou daarmee Steve Clarke opvolgen, die eind juni 2026 afscheid nam. Voor Pocognoli kan het een snelle terugkeer naar een hoofdrol betekenen na zijn vertrek bij AS Monaco.

De Schotse voetbalbond werkte de voorbije weken een lijst met kandidaten af en Pocognoli lijkt daar als sterkste naam uit naar voren te zijn gekomen. Na gesprekken met de bond zou hij nu duidelijk in polepositie liggen om de nationale ploeg over te nemen. Volgens The Herald is hij zelfs op weg om officieel aangesteld te worden.

Van Union naar Monaco en nu mogelijk Schotland

Pocognoli hoeft in België nauwelijks nog voorgesteld te worden. Als speler kwam hij onder meer uit voor KRC Genk, Standard en Union SG. Na zijn actieve carrière koos hij voor het trainersvak en zette hij zijn eerste stappen bij de jeugdopleiding van Union. Later werkte hij ook bij de jeugd van Genk.

In 2024 kreeg hij bij Union SG zijn eerste grote kans als hoofdcoach. Dat bleek meteen een schot in de roos. Pocognoli leidde de Brusselaars naar de landstitel en bevestigde daarmee zijn reputatie als een van de interessantste jonge Belgische trainers.

Zijn prestaties leverden hem in oktober 2025 een transfer naar AS Monaco op. In Frankrijk verliep het avontuur echter minder overtuigend. Pocognoli stond 38 wedstrijden aan het roer en nam na bijna een volledig seizoen alweer afscheid. Monaco eindigde als zevende in de Ligue 1, waardoor de samenwerking niet het vervolg kreeg waarop beide partijen hadden gehoopt.

Toch lijkt dat zijn kansen op een nieuwe grote uitdaging niet te hebben geschaad. De Schotse voetbalbond ziet in hem een kandidaat met internationale ervaring, een duidelijke voetbalvisie en bovendien een verleden als coach binnen nationale jeugdstructuren.

Opvallende koerswijziging voor Schotland

Een aanstelling van Pocognoli zou een opmerkelijke keuze zijn voor Schotland. De nationale ploeg stond jarenlang onder leiding van Steve Clarke, die zeven jaar bondscoach was voordat hij deze zomer vertrok. Met Pocognoli zou de bond voor een veel jonger profiel kiezen en tegelijk opnieuw een buitenlandse coach aanstellen.

De Belg kent het Britse voetbal bovendien uit zijn spelerscarrière. Als linksachter kwam hij uit voor West Bromwich Albion en speelde hij op huurbasis voor Brighton. Daardoor is hij vertrouwd met de voetbalcultuur op de Britse eilanden, iets wat in zijn voordeel kan spelen.

Schotland hervat eind september de Nations League en begint op 26 september aan een reeks van vier wedstrijden met een duel tegen Slovenië. De timing maakt duidelijk dat de bond snel duidelijkheid wil over de opvolger van Clarke.

Voor Pocognoli kan de job een bijzonder nieuw hoofdstuk betekenen. Na zijn snelle doorbraak bij Union en een moeilijker avontuur bij Monaco lonkt nu een functie waarin hij opnieuw kan bouwen aan een ploeg, maar dan op internationaal niveau. Als de laatste gesprekken positief verlopen, lijkt zijn volgende bestemming dus Schotland te worden.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
Sébastien Pocognoli

Meer nieuws

Voormalige JPL-coach hint op terugkeer langs de zijlijn, maar bij welke club?

Voormalige JPL-coach hint op terugkeer langs de zijlijn, maar bij welke club?

20:45
"Lachwekkend": PSV-coach laat geen twijfel bestaan over aanslag Ruben van Bommel

"Lachwekkend": PSV-coach laat geen twijfel bestaan over aanslag Ruben van Bommel

21:05
20
Zaak-Courtois roept meteen veel vragen op: "Is dat wel fair ten opzichte van hen?"

Zaak-Courtois roept meteen veel vragen op: "Is dat wel fair ten opzichte van hen?"

20:20
1
Nieuwkomer legt de duidelijke ambitie van SK Beveren op tafel

Nieuwkomer legt de duidelijke ambitie van SK Beveren op tafel

19:20
Voormalig man van Standard schrijft geschiedenis op hoogste Europese podium

Voormalig man van Standard schrijft geschiedenis op hoogste Europese podium

18:40
Voormalig jeugdproduct van Antwerp verklaart vertrek bij Lierse

Voormalig jeugdproduct van Antwerp verklaart vertrek bij Lierse

18:45
Hij heeft nog zin: Dick Advocaat tekent nieuw contract

Hij heeft nog zin: Dick Advocaat tekent nieuw contract

19:00
"Mijn schrik is echt dat ze niet doorgaan": Hein Vanhaezebrouck zet serieuze vraagtekens bij Club Brugge

"Mijn schrik is echt dat ze niet doorgaan": Hein Vanhaezebrouck zet serieuze vraagtekens bij Club Brugge

18:00
3
SK Roeselare herhaalt ambitie én slijpt de messen voor intense derby

SK Roeselare herhaalt ambitie én slijpt de messen voor intense derby

17:45
Club Brugge krijgt bezoek van Engelse grootmachten met transferplannen

Club Brugge krijgt bezoek van Engelse grootmachten met transferplannen

17:30
OFFICIEEL: KAA Gent heeft nieuwe aanvaller helemaal beet

OFFICIEEL: KAA Gent heeft nieuwe aanvaller helemaal beet

16:30
Philippe Albert is bijzonder scherp voor bondscoach Mark Van Bommel: "Waar zijn we mee bezig?"

Philippe Albert is bijzonder scherp voor bondscoach Mark Van Bommel: "Waar zijn we mee bezig?"

17:00
18
Opnieuw gedoe: Cercle Brugge krijgt onverwachte wijziging voor verplaatsing naar OHL

Opnieuw gedoe: Cercle Brugge krijgt onverwachte wijziging voor verplaatsing naar OHL

16:00
1
Harde woorden bij club uit Challenger Pro League: "Steken de messen zelf in onze rug"

Harde woorden bij club uit Challenger Pro League: "Steken de messen zelf in onze rug"

16:45
Antwerp handelt meteen na exit Marc Overmars

Antwerp handelt meteen na exit Marc Overmars

15:00
12
Zorgen om Hans Vanaken en andere sterkhouder zeker out: Club zit met problemen richting Antwerp

Zorgen om Hans Vanaken en andere sterkhouder zeker out: Club zit met problemen richting Antwerp

15:30
6
Nieuwe miljoenenaanwinst van Club Brugge moet het ontgelden bij Alderweireld

Nieuwe miljoenenaanwinst van Club Brugge moet het ontgelden bij Alderweireld

14:30
7
Serieuze klap: ex-bondscoach Domenico Tedesco krijgt ferme schorsing in Italië

Serieuze klap: ex-bondscoach Domenico Tedesco krijgt ferme schorsing in Italië

14:00
1
Dévi Rigaux over miljoenentransfer van Barcelona: "Hij had ook kunnen doorbreken bij Club Brugge"

Dévi Rigaux over miljoenentransfer van Barcelona: "Hij had ook kunnen doorbreken bij Club Brugge"

13:30
1
Ooit tegen Barcelona en Real Madrid? Lionel Messi verrast met aankoop Spaanse profclub

Ooit tegen Barcelona en Real Madrid? Lionel Messi verrast met aankoop Spaanse profclub

12:50
Tweedenationaler voelt de druk voor belangrijk duel: "Zou een gemiste start zijn"

Tweedenationaler voelt de druk voor belangrijk duel: "Zou een gemiste start zijn"

12:45
Wie grijpt zijn kans nu Courtois wegvalt? Van Bommel moet kiezen

Wie grijpt zijn kans nu Courtois wegvalt? Van Bommel moet kiezen

12:30
8
Nieuwe wending rond Charleroi-Cercle na tussenkomst van KBVB

Nieuwe wending rond Charleroi-Cercle na tussenkomst van KBVB

11:30
2
Champions League brengt opvallende Belgische duels en een historische primeur

Champions League brengt opvallende Belgische duels en een historische primeur

12:00
Jo Christiaens legt vinger op de wonde: hierdoor verloor Sporting Hasselt van Jong Genk

Jo Christiaens legt vinger op de wonde: hierdoor verloor Sporting Hasselt van Jong Genk

11:45
BREAKING: Marc Overmars stopt per direct bij Antwerp en komt meteen met uitleg

BREAKING: Marc Overmars stopt per direct bij Antwerp en komt meteen met uitleg

10:09
29
Ex-Antwerp-speler is duidelijk: "Of ik geen Beerschot-fan ben?"

Ex-Antwerp-speler is duidelijk: "Of ik geen Beerschot-fan ben?"

10:45
Sommer in de fout bij Club Brugge en Degryse heeft duidelijke mening

Sommer in de fout bij Club Brugge en Degryse heeft duidelijke mening

11:00
Dit was er aan de hand met Karetsas: opvallende oorzaak

Dit was er aan de hand met Karetsas: opvallende oorzaak

10:43
1
Beter dan Tzolis? Club Brugge verliest van Aston Villa, maar ontdekt plots wel een nieuwe smaakmaker Opinie

Beter dan Tzolis? Club Brugge verliest van Aston Villa, maar ontdekt plots wel een nieuwe smaakmaker

09:45
12
Na één interland: alweer laat toptalent Rode Duivels links liggen

Na één interland: alweer laat toptalent Rode Duivels links liggen

10:00
13
🎥 Hans Vanaken heeft duidelijke mening over eerste tegendoelpunt: "Ik vond het niet fairplay" Reactie

🎥 Hans Vanaken heeft duidelijke mening over eerste tegendoelpunt: "Ik vond het niet fairplay"

09:15
6
Toch maakte één speler indruk: Engelse pers is bijzonder hard voor Club Brugge

Toch maakte één speler indruk: Engelse pers is bijzonder hard voor Club Brugge

09:30
1
Mourinho vindt één keuze onbegrijpelijk na sterke avond van Courtois: "Waren ze aan het slapen?"

Mourinho vindt één keuze onbegrijpelijk na sterke avond van Courtois: "Waren ze aan het slapen?"

09:00
LIVE - Speeldag 6 JPL: Sam Baro kan een knappe prijs pakken

LIVE - Speeldag 6 JPL: Sam Baro kan een knappe prijs pakken

07:00
Nicky Hayen wint alweer niet, Talbi en Meunier beslissend bij Sunderland

Nicky Hayen wint alweer niet, Talbi en Meunier beslissend bij Sunderland

08:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 3-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Club Brugge - Aston Villa: 2-3 Frosties Frosties over "Mijn schrik is echt dat ze niet doorgaan": Hein Vanhaezebrouck zet serieuze vraagtekens bij Club Brugge JaKu JaKu over Philippe Albert is bijzonder scherp voor bondscoach Mark Van Bommel: "Waar zijn we mee bezig?" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Na één interland: alweer laat toptalent Rode Duivels links liggen filip hendrix filip hendrix over Vraagtekens bij het Antwerp van Compper: heeft hij wel de spelers ervoor? Swakke25 Swakke25 over Antwerp handelt meteen na exit Marc Overmars TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Zaak-Courtois roept meteen veel vragen op: "Is dat wel fair ten opzichte van hen?" Jan Vercammen Jan Vercammen over Wie grijpt zijn kans nu Courtois wegvalt? Van Bommel moet kiezen Negenduuzend Negenduuzend over Barcelona - Feyenoord: 5-1 Frosties Frosties over 🎥 Wat bezielde Yann Sommer? Club-doelman gaat meermaals pijnlijk in de fout en legt uit wat er misliep Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved