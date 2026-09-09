Pocognoli haalt oude bekende van Rode Duivels naar Schotland

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Na zijn vertrek bij AS Monaco hoefde Sébastien Pocognoli niet lang te wachten op een nieuwe uitdaging. De voormalige kampioenenmaker van Union werd onlangs door de Schotse voetbalbond aangesteld als de nieuwe bondscoach. Een mooie uitdaging voor onze landgenoot.