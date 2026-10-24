Eén keer Rode Duivel, maar hij droomt er nog steeds van: "Ik weet dat de kans klein is"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Eén keer Rode Duivel, maar hij droomt er nog steeds van: "Ik weet dat de kans klein is"
Foto: © photonews
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Dante Vanzeir kwam sinds maart 2022 niet meer in beeld bij de nationale ploeg. De aanvaller, die slechts één interland op zijn naam heeft staan, probeert bij Cercle Brugge zijn carrière opnieuw richting te geven. De droom van de Rode Duivels leeft daarbij nog steeds.

De loopbaan van Dante Vanzeir nam de voorbije jaren een ander verloop dan velen hadden verwacht. Na zijn sterke periode bij Union Saint-Gilloise trok de jeugdproduct van KRC Genk naar de New York Red Bulls. In januari 2025 keerde hij terug naar België.

Vanzeir speelt sinds januari 2026 op uitleenbasis voor Cercle Brugge. De 28-jarige spits wil er opnieuw aansluiting vinden met de vorm die hem bij Union tot een van de opvallendste aanvallers in de competitie maakte. In 91 wedstrijden voor de Brusselaars scoorde hij 48 keer, maar bij de Vereniging ligt zijn rendement voorlopig lager: drie doelpunten en vijf assists in 22 matchen.

Vanzeir zocht opnieuw plezier op het veld

De aanvaller blikt eerlijk terug op zijn moeilijke periode bij AA Gent. ">Mijn eerste zes maanden van vorig seizoen bij Gent waren dramatisch. Ik wilde absoluut opnieuw in een vertrouwde omgeving terechtkomen, zoals bij Union. Ik moest mezelf terugvinden, als mens en als voetballer, want ik had het plezier in voetbal verloren", vertelt hij in Het Belang van Limburg.

Bij Cercle Brugge probeert Vanzeir die draad weer op te pikken. De aanvaller weet dat zijn huidige cijfers nog niet in de buurt komen van zijn Union-periode, maar blijft geloven dat hij opnieuw de oude kan worden.

De Rode Duivels blijven een ambitie

Vanzeir verzamelde één cap voor België en werd in maart 2022 voor het laatst opgeroepen. Toch heeft hij een terugkeer bij de Rode Duivels nog niet volledig uit zijn hoofd gezet, ook al beseft hij dat de concurrentie groot is en zijn kansen beperkt zijn.

"Ik zal blijven vechten om opnieuw de Vanzeir van vroeger te worden. De kans dat ik opnieuw Rode Duivel word, is klein, daar ben ik realistisch in. Maar die droom houdt me gemotiveerd", besluit Dante Vanzeir.

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