Opvallend: Vorig seizoen nog bij Zulte Waregem, nu traint hij plots bij CPL-club

Benoît Nyssen, ondanks zijn ervaring op het hoogste niveau nog steeds zonder club, houdt zich volgens onze informatie fit bij RFC Luik. Ligt een terugkeer naar zijn voormalige ploeg in de maak?

De transfermercato sloot bijna twee maanden geleden, maar toch zitten nog heel wat spelers zonder club. Benoît Nyssen is daar één van. Met een geschatte marktwaarde van 450.000 euro volgens Transfermarkt is hij zelfs de vierde meest waardevolle Belgische transfervrije speler, na Adnan Januzaj, Maximiliano Caufriez en Benjamin Van Durmen.

Vorig seizoen stond Nyssen nochtans nog geregeld in de basis bij Zulte Waregem. In zijn eerste jaargang aan de Gaverbeek was de 29-jarige flankverdediger goed voor twee doelpunten en acht assists. Een akkoord over een contractverlenging bleef echter uit, waardoor zijn periode bij Essevee afliep.

Nyssen houdt zich fit bij RFC Luik

Een voorstel dat hem overtuigt, heeft Nyssen voorlopig nog niet gevonden. Volgens onze informatie traint de rechtsachter momenteel mee bij RFC Luik om zijn conditie op peil te houden.

De Luikenaar kent Les Sang et Marine door en door. Hij gaf zijn loopbaan er opnieuw een stevige boost tijdens drie seizoenen, waarin de club opklom van de amateurreeksen naar de Challenger Pro League. Vooral met zijn aanvallende impulsen op de rechterflank liet Nyssen zich toen opmerken.

Komt er een terugkeer naar Rocourt?



Of Nyssen ook effectief opnieuw een contract zal tekenen in Rocourt, valt nog af te wachten. RFC Luik kan extra ervaring en kwaliteit alvast gebruiken. De ploeg kent een bijzonder moeilijke start van het seizoen en heeft de zwakste defensie in de Challenger Pro League. Daar kwam na een nieuwe tegenvaller tegen RAAL La Louvière in de Beker van België nog meer druk bij.