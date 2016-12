De soap rond Mathew Ryan duurt voort: 'Belgische topclub geeft niet af en deed zelfs een voorstel'

door Redactie



Zien we Mathew Ryan na de winterstop onder een Belgische lat staan? Als we op de speculaties van de jongste weken voortgaan misschien wel...

AA Gent, Anderlecht en ex-ploeg Club Brugge. Stuk voor stuk werden ze al in verband gebracht met de Australische goalie. Die mikt op een uiteenbeurt nadat hij ook dit seizoen nauwelijks aan keepen toekomt bij Valencia (2 keer 90 minuten).

Vorige week leek Gent de enige overgebleven gegadigde, maar volgens Spaanse bronnen zou Club niet afgeven. Het lokale Radio Esport meldt dat blauw-zwart nog steeds interesse toont. Het Valenciaanse medium maakt zelfs gewag van een Brugs voorstel.

JPL vs. La Liga of de Premier League

Of Ryan een stap terugzet naar de Jupiler Pro League is zeer de vraag. Uit La Liga toont namelijk Osasuna interesse. En ook de clubs uit de aanlokkelijke Premier League houden de ontwikkelingen rond Ryan in de gaten.