Thuis spelen met Kerst lijkt niet weggelegd voor Club Brugge, Preud'homme heeft dan ook een vraag voor de kalendermakers

Club Brugge moest op tweede Kerstdag flink zwoegen en zweten om zich voorbij Moeskroen te knokken. Bij blauw-zwart dachten ze ongetwijfeld eens terug aan de verloren kerstmatch tegen Waasland-Beveren van twee jaar geleden.

“We hebben er absoluut aan teruggedacht”, aldus Michel Preud’homme “In aanloop naar deze wedstrijd hebben we het ook aangehaald tijdens de wedstrijdvoorbereiding. Ik zei tegen de spelers die er toen ook bij waren: ​weten jullie nog welke begrafenisstemming er hier toen hing? Dat wilden we tegen Moeskroen koste wat het kost vermijden.”

Niet meer thuis spelen rond Kerst

De trainer van Club Brugge lanceerde ook onmiddellijk een idee. Om te lachen welteverstaan. “We moeten aan de kalendermakers vragen om niet meer thuis te spelen rond Kerstdag." (lacht)

"Tijdens de voorbije jaren gingen we ruim winnen op Kortrijk en Lierse, maar verloren we thuis van Waasland-Beveren en hadden we het moeilijk tegen Moeskroen.”