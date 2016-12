Directie Ã©n speler bevestigen: Nederlandse vleugelaanvaller op verlanglijst Belgische topclub

We hebben de laatste dagen niets meer gehoord -Hans Nijland Deel deze quote:

Linssen is een vleugelaanvaller van 26, die dit seizoen nog maar één keer scoorde. "Wij hebben een grote selectie met veel aanvallers. Bryan is daar één van. Hij is niet de eerste op het lijstje die mag vertrekken, maar we willen wel graag naar een kleinere selectie toe", aldus directeur Hans Nijland.

"De Belgische club heeft zich voor de kerstdagen bij ons gemeld. Sindsdien hebben wij niets meer gehoord." Intussen raakte bekend dat het om Zulte Waregem gaat.