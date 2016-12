Obbi OularÃ© bekende in 2016: "Zulte Waregem is de eerste ploeg die alles doet om me fit te krijgen"

Obbi Oularé bekende in 2016: "Zulte Waregem is de eerste ploeg die alles doet om me fit te krijgen"

door Redactie



Obbi Oulare over Zulte Waregem en Club Brugge

Obbi Oulare kreeg dit seizoen nog niet al te veel speelkansen voor Zulte Waregem. Mogelijk wordt hij deze winter teruggestuurd naar Watford. Nochtans was hij niet eens zo ontevreden van het werk dat hij kon afleveren onder Francky Dury.