Stunt van formaat in de maak? Als u dacht dat Anderlecht hoog mikte met Casteels, wat dan gezegd van deze klepper die in beeld is

door Redactie



RSC Anderlecht zet hoog in op de transfermarkt

Foto: © photonews

Anderlecht haalde afgelopen weekend fors uit op de transfermarkt met de komst van Adrien Trebel. Toch is de transferhonger van de Belgische recordkampioen nog niet gestild.