Croux herinnert zich de Genkse toplichting nog goed: "Ik speelde met Praet, Limbombe en Origi, met Carrasco zat ik in de klas"

Jordy Croux (23) is aan een uitstekend seizoen bezig bij het Nederlandse Willem II. De winger is een van de vele voorbeelden van Genkse opleidingsproducten die elk hun eigen weg gingen.

In 2011 debuteerde Croux als zeventienjarige in de hoofdmacht van KRC Genk. (Lees HIER meer over zijn ultieme droom) De Hasselaar die in 1994 geboren werd, maakte deel uit van een unieke lichting.

"Ik voetbalde in de jeugd aan de zijde van Dennis Praet en Anthony Limbombe, toen mijn concurrent. Ook Divock Origi, die normaal in een jongere reeks thuishoorde, speelde bij ons. Met Yannick Carrasco zat ik dan weer in de klas. Dat zijn de jongens van mijn lichting die nu nog overblijven."