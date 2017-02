Lombaerts bevestigt transfer en legt uit waarom deze Belgische club een serieuze streep voor heeft

Het leek er even op dat KV Oostende in het slot van de wintermercato zou stunten met de komst van Nicolas Lombaerts. De deal kwam er niet door, maar wat niet is kan in de zomer nog komen.

De jongste weken spelde zich rond de Rode Duivel een gelijkaardig scenario af als in de zomer. Aanvankelijk was er sprake van een transfer, tot Zenit-coach Lucescu een eventuele terugkeer naar België blokkeerde. Dit ondanks de komst van Branislav Ivanovic. In Fan! reageert Lombaerts op zijn situatie.

"Ze hebben me nu beloofd dat ik deze zomer sowieso mag vertrekken naar een club waar ik zelf naartoe wil gaan. Ik reken erop dat ze hun belofte nakomen."

Neutraal blijven

En dus heeft KV Oostende troeven in handen. "Het is dicht bij huis en ik zou neutraal blijven", gaat Lombaerts verder. "Teken ik voor Anderlecht of AA Gent, dan zou ik het mogen horen in Brugge. Teken ik in Brugge, dan pakken ze me wellicht de bar af die naar mij genoemd is in de Ghelamco Arena. Plus, ik heb wel sympathie voor Marc Coucke."