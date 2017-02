Speler van Mechelen weet het zeker: "Een echt toptalent. De wereld zal hem wel nog leren kennen"

door Redactie



Aleksandar Bjelica over Andrija Zivkovic: "Een echt toptalent. De wereld zal hem wel nog leren kennen"

Foto: © photonews

Aleksandar Bjelica speelde jaren in Nederland, maar is sinds 2016 aan de slag bij KV Mechelen. Doorheen zijn carrière deelde de verdediger al de kleedkamer met enkele bijzondere talenten. Over het grootste talent dat hij tegenkwam, is hij duidelijk.