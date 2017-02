Verdiende Kalu rood voor tackle op Van Crombrugge en wat met het doelpunt van KV Oostende?

Er gaat geen speeldag in de Jupiler Pro League voorbij zonder discutabele fases die een wedstrijd beïnvloedden. Voetbalkrant zet elke week de prangende momenten op een rij waar de videoref en/of doellijntechnologie soelaas konden bieden.

VIDEOREF

Moeskroen - KV Oostende

De gelijkmaker van Dimata was randje buitenspel. Maar dat kan je de refs niet verwijten, want zelfs na talloze herhalingen en het analyseren van foto's was het nog niet te zien of het nu buitenspel was of niet. Een videoref had het in dit geval ook niet gemakkelijk gehad.

Gent - Eupen

Hendrik Van Crombrugge kwam gehavend uit de strijd nadat hij de schoen van Kalu vol in het aangezicht kreeg. Was dat geen gevaarlijk spel van de Nigeriaan? Hij kwam er alleszins mee weg. Gent claimde enkele keren een (lichte) penalty, Eupen had er een verdiend na handspel van Esiti in de zestien.

Anderlecht - Zulte Waregem

De gelijkmaker van Anderlecht kwam er na een vrije trap die er geen was (Hanni duikt over Lepoint). Teodorczyk bevond zich in positiebuitenspel bij de 2-1. Een videoref had hier anders over geoordeeld.

