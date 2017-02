De Boeck gelooft na passages bij Cercle Brugge, Beerschot, W-Beveren en Moeskroen in een 'Belgische' kans en maakt de vergelijking met Preud'homme

Glen De Boeck laat zich uit over zijn toekomst

Glen De Boeck is al even trainer af bij Moeskroen. De Antwerpenaar was bij de Henegouwers aan zijn tweede trainerscarrière begonnen en wil die nu verder vorm geven.