Hoezo einde carriÃ¨re? Proto speelt opnieuw een wedstrijd met inzet!

Hoezo einde carrière? Proto speelt opnieuw een wedstrijd met inzet!

door Redactie



Silvio Proto heeft zijn terugkeer gevierd. De 33-jarige doelman van KV Oostende scheurde in november de achterste kruisbanden van z'n knie, maar speelt momenteel mee met de beloften van de Kustboys tegen Malinwa.

Silvio Proto trainde al een tijdje opnieuw voluit en begon nu voor het eerst sinds 6 november nog eens aan een wedstrijd. De onheilspellende verhalen over het einde van een carrière voor de goalie van Oostende kunnen zo definitief de vuilbak in.

Proto scheurde in november de achterste kruisbanden gedeeltelijk af en stond daardoor bijna vier maanden aan de kant. Uiteindelijk is hij nu sneller dan verwacht terug op het veld, al is nog niet geweten of hij ook snel terug in de A-kern zal komen.

Het is nu aan de ex-goalie van Anderlecht om rustig verder te werken aan de weg naar een volledige terugkeer. Een goede prestatie tegen de beloften van KV Mechelen is alvast een eerste stap in de goede richting om te kietelen bij doelman Dutoit.