In de schaduw van de prestatie van Youri Tielemans viel ons zondag iets anders op. Waar René Weiler roteert dat het een lieve lust is, blijft er altijd één constante over: Leander Dendoncker. De 21-jarige middenvelder speelt alles. En dan bedoelen we werkelijk... alles!

Dendoncker miste dit seizoen nog geen minuut in de competitie en Europees. Enkel in de Beker moest hij anderhalve match toekijken, maar dat was enkel omwille van een rode kaart. En van alle spelers van Anderlecht legt hij daarbij nog de meeste kilometers af. De jongen uit Passendale is een marathonman geworden. "Maar hij loopt niet zomaar, hij loopt functioneel", zegt de man die hem intensief begeleidt, Peter Smeets, bij Voetbalkrant.com.

Leander heeft altijd al een indrukwekkende fysiek gehad, dat is aangeboren

Laat ons toe te zeggen: indrukwekkend. 3487 minuten stond Dendoncker dit seizoen al op het veld, oftwel 38,5 match. En hij is de enige veldspeler die dat klaarspeelde. Enkel Ludovic Butelle speelde dit seizoen reeds alle minuten in de competitie. "Leander heeft altijd al een indrukwekkende fysiek gehad", aldus Smeets. "Dat is aangeboren. Maar hij is er ook enorm professioneel mee bezig. Vorig seizoen had hij wat last van kleine blessures, dit seizoen is hij helemaal top. Hij wordt elk seizoen nog beter."

Nog indrukwekkender: Dendoncker is overal op het veld te vinden. "Hij kijkt niet op een meter hé", lacht Smeets. "Maar wat ik daarbij fantastisch vind, is dat hij niet uit positie gaat lopen. Hij beheerst de kunst om overal aanwezig te zijn en toch zijn positie niet te verwaarlozen. En dat hij altijd speelt, is toch een teken dat de trainer hem nodig heeft."

Leander en Youri zijn zo'n goed koppel

Maar Smeets ziet nog een reden voor de sterkte van Dendoncker. "Youri hé. Hij en Leander vullen elkaar zo goed aan. Hij weet dat als hij gaat, Youri onmiddellijk zijn plaats zal innemen. En hij keert ook heel snel terug. Ik herinner me nog de match in Westerlo. Hij ging aan de bank van Westerlo de bal recupereren en bij dezelfde aanval stond hij ineens aan de tweede paal om daar bijna te scoren", zegt Smeets trots. "Hij loopt zoveel, maar ook zo functioneel."

"Maar hij en Youri zijn zo'n goed koppel. En ze gunnen elkaar het succes. Heb je gezien hoe hij Youri vastpakte na zijn goals? Die twee zijn gewoon enorm complementair. Ideaal zou zijn dat ze samen die stap hogerop zetten, naar dezelfde club... Maar ja, dat is in een ideale wereld", besluit Smeets.