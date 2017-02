Wat is er van de Anderlecht-helden van de Youth League gekomen?

Dit jaar geen Belgische club die ver meespeelt in de Youth League. Dat was de voorbije jaren dan wel wat anders. Zeker de generatie van Anderlecht die twee jaar geleden bijzonder veel indruk maakte staat nog in het geheugen gegrift. Maar hoe gaat het nu met de jonge helden van toen?

De troepen van Mohamed Ouahbi waren dé sensatie in het seizoen 2014-2015, toen ze uit het niets de halve finales van de Youth League wisten te bereiken. Uiteindelijk was Shakhtar Donetsk in de final four iets te sterk, maar toch: een erg knap parcours.

Hoe zou het nu twee jaar later zijn met de leden uit die gouden generatie? Wie is al aan de oppervlakte gekomen of doorgebroken en wie wacht nog op een laatste stapje? We lijsten het even voor jullie op.

Mile Svilar, 17 (Anderlecht)

Doelman Mile Svilar zit voorlopig bij de beloften van Anderlecht, maar hij klopt wel steeds harder op de deur van de A-ploeg. Ruben Martinez en Frank Boeckx? Dat zijn overgangsfiguren, mogelijk is het volgend jaar al aan Svilar om zijn kunnen te tonen op het hoogste niveau. En dan zijn we voor een decennium of langer vertrokken.

Gilles Denayer, 20 (Anderlecht)

De rechtsachter van de Youth League doet het goed bij de beloften van paars-wit, maar op speelkansen bij de A-ploeg lijkt hij niet meteen te moeten hopen. Benieuwd wat hij deze zomer gaat doen.

Nathan de Medina, 19 en Hervé Matthys, 21

Het centrale duo van twee jaar geleden speelt nu niet meer in loondienst van Anderlecht, al zijn ze wel nog eigendom van paars-wit. De Medina komt momenteel uit voor OH Leuven in 1B, terwijl Matthys bij Westerlo in de kelder van 1A speelt.

De Medina krijgt wel zijn kansen bij de Leuvenaars en doet het niet slecht, terwijl Matthys het ook in de Kempen voorlopig moeilijk heeft om tot veel speelkansen te komen. Misschien brengt play-off 2 soelaas?

Glenn Leemans, 21 (Waasland-Beveren, uitgeleend aan Deinze)

Linksachter Glenn Leemans vertrok gratis naar Waasland-Beveren, maar ook daar kon hij zich niet helemaal doorzetten. Momenteel is hij op huurbasis dan ook aan de slag bij Deinze in de eerste amateurklasse.

Samuel Bastien, 20 (Chievo)

Naar het middenveld dan, waar Samuel Bastien misschien wel de man is die voorlopig al de grootste sprong voorwaarts heeft gemaakt. Via Avellino in de Serie B wist hij de grote clubs geïnteresseerd in hem te krijgen. Uiteindelijk ging hij naar Chievo voor meer dan 1 miljoen euro. Bij de club uit Verona speelt hij geregeld mee.

Stéphane Omeonga, 20 (Avellino)

Over Avellino gesproken - daar zit momenteel nog steeds Omeonga. Hij vertrok deze zomer op Neerpede en de Luikenaar doet het zeker niet slecht in de Serie B. Mogelijk dat hij deze zomer ook naar de Serie A kan verkassen, want er zijn wel wat clubs die geïnteresseerd zijn.

Samy Bourard, 20 (STVV)

Ivan Leko geeft Samy Bourard dit seizoen niet al te veel kansen, maar Bourard vertrok deze zomer wel met goede moed naar Stayen. Op Anderlecht zou doorbreken sowieso nog moeilijker zijn geweest.

Dodi Lukebakio, 19 (Uitgeleend aan Toulouse)

Dodi Lukebakio maakte vorig seizoen meermaals zijn opwachting in de A-ploeg van Anderlecht, dus zijn carrière leek zeker te zijn gelanceerd. Maar hij paste niet in de plannen van René Weiler en werd uitgeleend aan Toulouse. Daar mocht hij in het eerste deel van het seizoen niet spelen omwille van administratieve redenen, nu kan hij eindelijk zijn kansen krijgen.

Andy Kawaya, 20 (Anderlecht)

Kawaya heeft dan wel een grote toekomst voor zich, maar hij was de voorbije jaren wel al vaak geblesseerd. Zo heeft hij al een paar keer zijn progressie geremd gezien. Sinds augustus is hij opnieuw buiten strijd, hopelijk kan hij de komende maanden opnieuw speelminuten maken.

Aaron Leya Iseka, 19 ans (Uitgeleend aan Marseille)

In het jaar van de Youth League maakte het broertje van Michy Batshuayi niet minder dan acht doelpunten. Een knieblessure het jaar nadien gooide veel roet in het eten, maar dit seizoen werd hij uitgeleend aan Marseille. Hij kreeg er wel enkele kansen, maar kwam er vooralsnog niet uit de verf en is niet meer het A-plan van de coach.

En ook zij waren er bij op die laatste wedstrijd:

Enzo D’Alberto, 20 (Anderlecht)

Wout Faes, 18 (Uitgeleend aan Heerenveen)

Kobe Cools, 19 (Anderlecht)

Bilal Jellal, 20 (Tienen)

Alper Ademoglu, 18 (Schalke 04)

Orel Mangala, 18 (Uitgeleend aan Borussia Dortmund)

Jorn Vancamp, 18 (Anderlecht)