Preud'homme is scherp voor zijn spelers: "Na een samenwerking van bijna vier jaar denk je dat ze het ondertussen begrepen hebben"

Club Brugge leed zaterdagavond een logische nederlaag op het veld van KRC Genk. Vooral de manier waarop blauw-zwart voor rust de deur achterin wagenwijd openzette, deed de wenkbrauwen fronsen.

Coach Michel Preud'homme had zijn manschappen nochtans gewaarschuwd voor en furieuze start, maar dat mocht niet baten. "Vorig seizoen slikten we hier in de reguliere competitie drie goals (3-2), in de play-offs vier (4-2). Dat probeerden we te voorkomen door duels te winnen, samen te verdedigen en in de organisatie te blijven op momenten dat we niet de bovenhand namen. Maar dat lieten we na", foeterde de Brugse coach.

Blijven inpompen

"We weten dat Genk thuis iets meer kan, maar als we dezelfde fouten blijven maken, komen we in de problemen. Na een samenwerking van bijna vier jaar, verwacht ik dat niet meer", ging MPH verder. "Je denkt natuurlijk dat je spelers het ondertussen begrepen hebben, maar blijkbaar moet ik het er blijven inpompen. Dat blijft een manco."