Op dit uur ...: 19-jarige schermbabe - bekend geworden door pikante berichtjes met Higuain - gaat opnieuw stapje verder op instagram

door Redactie



Antonella Fiordelisi en Higuain deden even gek via sociale media, knappe schermbabe is waanzinnig populair

Foto: © Instagram

Kent u Antonella Fiordelisi nog? Het Italiaanse model is ook een schermster, met een Olympische droom. Begin dit jaar kwam ze echter op een andere manier in de pers, omdat Higuain ook wel wat aandacht had voor haar. Daar heeft ze meer dan van geprofiteerd.