Teo scoort niet meer, Anderlecht scoort niet meer: "Tja, die voorzetten..."

De voorzetten? In het begin van het seizoen maakte hij van een slechte voorzet wel een goal - Sofiane Hanni Deel deze quote:

Sofiane Hanni ging daar niet helemaal mee akkoord. "Ok, misschien is het wel een beetje de reden, maar in het begin van het seizoen maakte hij van een halve kans ook een goal. Een slechte voorzet ging toen ook binnen. Ik denk dat je niet te veel naar de redenen moet zoeken. Iedereen heeft wel eens een mindere periode."

Dendoncker wil de Pool dan weer niet opjagen. "Het is geen probleem hoor. Het is een spits die graag scoort en die zich ook vragen begint te stellen. Maar in zijn hoofd zit het wel goed."