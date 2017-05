Uitblinker Vanaken beseft: "Dit was mijn beste wedstrijd uit de play-offs"

“Ik denk dat 3-1 of 4-1 niet overdreven was geweest”, stak Vanaken na afloop van de partij van wal. “Het enige wat we onszelf kunnen verwijten, is dat we dat derde doelpunt niet hebben gemaakt. Maar al bij al hebben we gewoon verdiend gewonnen.”

Vanaken was vooral in de eerste helft dé man die Club Brugge liet draaien. “Ik denk dat dit mijn beste wedstrijd uit de play-offs is”, besefte ook de Limburger vlak na de match. “Ik ben blij dat ik mijn match kon bekronen met een goal.”

Tevreden

“Ik heb – zoals altijd – hard gewerkt en ik kon enkele beslissende passes geven. Ik ben tevreden over mijn wedstrijd en dan vooral over mijn eerste helft”, besloot Vanaken.