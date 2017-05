Louwagie geeft toe dat ze target Standard en Club Brugge ook willen, maar wie staat er best voor?

Standard was afgelopen winter het eerste aan zet, maar bood veel te weinig voor de jonge verdedigende middenvelder van KV Mechelen. Club Brugge probeerde het ondertussen ook al met een bod van boven het miljoen euro.

Maar dat is voor Malinwa nog steeds te weinig: zij willen tot 2 miljoen euro rapen voor de youngster, die hen dit seizoen veel genot bezorgde met zijn fysieke kwaliteiten en loopvermogen.

"Ja, we willen hem", gaf Michel Louwagie toe in Het Laatste Nieuws. "Belg, jong én polyvalent: dat is een profiel dat we altijd wel willen. En het is een kerel met een goede mentaliteit en ingesteldheid."

AA Gent zou Rob Schoofs in de deal kunnen betrekken, maar zoals geweten wil ook Club Brugge mogelijk de nodige pasmunt betalen. Wetende dat Mechelen vooral zoekt naar een spits en aanvallende backs, dan lijkt Dion Cools nog steeds een optie. Voor de positie op links zou Rherras (ex-STVV) overigens in beeld zijn;