Als Ruud Vormer ooit international wil worden, moet hij deze 15 (!) toppers afhouden

Op een vorig artikel waarin Vormer het had over zijn nationaal statuut vatte onze lezer The Bridge het piekfijn samen: "Met alle respect voor Vormer, die een uiterst goeie voetballer is, maar zijn concurrenten zijn gewoon veel beter." De nagel op de kop, want de concurrentie op het Nederlandse middenveld is inderdaad niet mals.

We vonden maar liefst 15 (!) centrale middenvelders waar Vormer mee moet concurreren. Daar zijn spelers bij uit topcompetities als de Premier League of de Serie A, en natuurlijk zal de bondscoach ook wel in het eigen Nederland gaan kijken. Dan helpt het niet bepaald dat Vormer 'maar' in het kleine België speelt.

Hier is de (lange) lijst:

Davy Klaassen (Everton)

Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Daley Blind (Manchester United)

Leroy Fer (Swansea)

Jordy Clasie (Southampton)

Marten de Roon (Middlesbrough)

Kevin Strootman (AS Roma)

Riechedly Bazoer (Wolfsburg)

Ryan Donk (Real Betis)

Wesley Sneijder (Galatasaray)

Nigel De Jong (Galatasaray)

Davy Pröpper (PSV)

Marco Van Ginkel (PSV)

Jens Toornstra (Feyenoord)

Tonny Vilhena (Feyenoord)

Overvloed

Het Nederlands elftal speelt normaalgezien in een 4-3-3. Strootman en Klaassen staan op een uitzondering na altijd in de basis en dat betekent dat er nog maar één plaatsje over is, tegenwoordig vooral voor Wijnaldum. Maar ook zonder hen staan anciens als Sneijder of opkomende talenten klaar om hun kans te grijpen.

De ster van Club Brugge is al 29 jaar, dus de tijd om nog voor de nationale ploeg te spelen begint toch te dringen. We weten ook wel dat dit lijstje spelers bevat die soms op een andere positie uit de voeten kunnen, Blind bijvoorbeeld. Maar dan nog...

Zou jij Vormer oproepen als je bondscoach van Nederland was en deze middenvelders allemaal ter beschikking had? Laat het ons weten in de poll hieronder.