Makelaar Dendoncker: "Anderlecht nu verlaten voor een degradatiekandidaat in een topcompetitie of nog een jaar wachten en naar Tottenham gaan? Ik denk dat dat nogal duidelijk is..."

Als Dendoncker uiteindelijk toch vertrekt, moet hij zelfs nóg meer kosten dan de 23 miljoen euro voor Tielemans. "Ik vind dat heel goed", vertelt spelersmakelaar Christophe Henrotay in Sport/Voetbalmagazine.

"Dat betekent dat ze hem enorm naar waarde schatten, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook zijn reële waarde op de markt is. Van Leander staan er minder filmpjes op YouTube dan van Youri, maar de wedstrijden tegen Manchester United hebben zijn prijs wel de hoogte in gejaagd." De prijs op het hoofd van Dendoncker bedraagt naar verluidt meer dan 30 miljoen euro.

Nog een jaartje

Maar toch oordeelt ook Henrotay dat een verlengd verblijf in Brussel voorlopig de beste keuze is. "Wat is het beste: Anderlecht nu verlaten voor een degradatiekandidaat in een topcompetitie of nog een jaar wachten en naar Tottenham gaan? Ik denk dat dat nogal duidelijk is... Mijn rol is de speler te gidsen. De mentaliteit van een speler valt af te lezen aan zijn cv," gaf de spelersmakelaar nog mee.