Degradant Westerlo kreeg oplawaai van KV Mechelen, coach reageert scherp: "Dit is niet plezant"

De Kemphanen verloren op eigen bodem met zware 0-6-cijfers. Aan de rust stond de forfaitscore al op het bord. "We hadden ons de wedstrijd totaal anders voorgesteld", reageert nieuwbakken coach Vedran Pelic in Gazet van Antwerpen. "We kregen een geprikkeld KV Mechelen aan de aftrap na hun 0-6-nederlaag tegen Olympiakos. De bezoekers deden ons langs alle kanten pijn. Iedereen was ontgoocheld na deze kansloze nederlaag."

Selectie niet compleet

Pelic heeft nog even de tijd om Westerlo op punt te zetten, maar werk is er hoe dan ook nog aan de winkel. "Onze selectie is nog niet compleet. We hebben hier en daar nog wat nodig. Ik beschik slechts over twee centrale verdedigers. Ook centraal op het middenveld mis ik gestalte."

"Ik had verwacht dat mijn elftal al verder stond in hun voorbereiding. Ik maak me geen zorgen, maar dit is geen plezante situatie", besluit de Westerlo-trainer.