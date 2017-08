Bizar transferverhaal bij Antwerp: deal met nieuwe middenvelder ketst in laatste instantie af, speler reageert ontgoocheld

Club Africain kondigde dinsdag het vertrek van Ghandri richting Antwerp aan. Op de Bosuil zou hij een contract ondertekenen, maar een effectieve deal kwam er niet.

Mosaïque FM meldt dat de Belgische neo-eersteklasser niet tot een akkoord kwam met de Tunesische club. Club Africain veranderde namelijk in laatste instantie de transfervoorwaarden.

Al meegetraind

De kans bestaat dat Ghandri nog wel in januari een voorakkoord ondertekent bij Antwerp en in juni 2018 de club transfervrij vervoegt. De speler, die al meetrainde bij de Great Old, reageerde op Instagram ontgoocheld op deze gang van zaken. Een saga die ongetwijfeld wordt vervolgd.