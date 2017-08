"Ik weet niet of ik dit bij Beerschot zou kunnen doen. Ik zou me waarschijnlijk dood ergeren aan alle problemen in die club en hoe ze wordt gerund"

door Redactie



Patrick Janssens: "Ik weet niet of ik dit bij Beerschot zou kunnen doen. Ik zou me waarschijnlijk dood ergeren aan alle problemen in die club en hoe ze wordt gerund"

Foto: © Photonews

Vroeger ging hij als supporter te voet naar het kiel om naar Beerschot te gaan kijken, maar tegenwoordig is Patrick Janssens CEO bij KRC Genk. Een wereld van verschil, maar Janssens voelt zich duidelijk goed in Limburg.