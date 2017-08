Het waanzinnig goede en slechte in de Antwerpfans, Club Brugge, Mechelen, Genk, Anderlecht en de videoref

TOP

Vechtlust bij Brugge

Neen, Club Brugge speelde nog geen waanzinnig voetbal in het nieuwe voetbalseizoen. Maar onder coach Ivan Leko is er wel meer dan ooit opnieuw vechtlust.

Als team knokken ze zowel in aanvallend als verdedigend opzicht hard voor elkaar. Met wat efficiëntie en geluk erbij zitten ze met 9 op 9 en route richting een proper seizoen. Het houdt de druk ook af van de coach, met de matchen tegen AEK Athene voor de boeg.

Vechtlust bij KV Mechelen

KV Mechelen heeft na drie wedstrijden amper drie punten. Er zijn nog wel wat werkpunten waar de komende weken dringend werk moet worden van gemaakt, maar globaal genomen is het team zich stilaan wel aan het klaarzetten.

Aan de fans zal het niet gelegen hebben, terwijl de spelers ook 90 minuten strijden voor elke morzel grond. Als Yannick Ferrera alles snel helemaal op de rails krijgt, dan is play-off 1 dit seizoen nog steeds geen al te verre droom. De start helemaal missen zou wel nefast zijn.

Voetballend een lust bij Racing Genk & topfans Antwerp

Wél helemaal op dreef? Racing Genk. Na een aarzelende start hebben ze op bezoek bij Antwerp helemaal zichzelf weten te lanceren.

Aanvallend zat het zo snor dat zelfs Johan Derksen jaloers moet zijn. Het voetballend spel van Genk heeft zich eindelijk weten uit te betalen in een driepunter. Ook een pluim voor de supporters van Antwerp, die zich helemaal lieten gaan in Den Bosuil en zélfs na de 1-5 bleven supporteren voor hun team.

FLOP

(Video)Ref, hopelijk geen terugkerende rubriek

Met de komst van de videoref zou er wel heel wat problemen opgelost worden en op termijn zouden we naar een voetbalsport gaan met minder discussies en minder foute beslissingen.

De eerste topper van de competitie tussen Zulte Waregem en Club Brugge leverde echter miserie op, want noch Visser noch de videoref hadden een fout gezien in een duidelijke haak van Mechele aan het adres van Olayinka. En ook op andere velden was er weer heel wat te doen over de (video)ref: Mechelen-Gent en Boucaut op Stayen ...

Supportersgeweld, hopelijk geen terugkerende rubriek

Antwerp verloor van Genk, in een absolute topsfeer op Den Bosuil. In Mortsel liep het achteraf dankzij enkele onverlaten wel goed mis.

De supportersbussen van Beerschot-Wilrijk (die op het Lisp moesten gaan spelen) werden opgewacht en bekogeld met stenen. Bij de relletjes vielen uiteindelijk twee gewonden.

Anderlechtse onmacht, nu al een terugkerende rubriek

Ze werden vorig jaar kampioen, maar in het begin van het seizoen was er heel vaak kritiek op het onmachtige spel van René Weiler en zijn troepen.

Dat lijkt in het nieuwe seizoen niet anders te gaan zijn. Eerder konden ze het blok van Antwerp niet ontwrichten, nu gingen ze kansloos onderuit bij een sterk Charleroi.